▲第14届狮城青少年戏曲汇演

8月25日（星期二）下午3时

新加坡华族文化中心九楼远东机构表演厅

票价：20元

订票联络： tacsgp@gmail.com

由新加坡传统艺术中心主办的第14届狮城青少年戏曲汇演，将于8月25日在新加坡华族文化中心举行，108名来自新加坡和中国的青少年演员将同台演出，带来京剧、潮剧、莆仙戏、琼剧、豫剧及福建戏等多个剧种节目。

本届汇演邀请来自中国天津艺术职业学院，以及本地宏文学校、宏文校友会、道南学校、道南校友会、新民中学等学校和团体参与演出。节目包括京剧《劈山救母》《穆柯寨》《虹桥赠珠》，豫剧《花木兰》，潮剧《杨八姐》，莆仙戏《莆仙颂》《天女散花》，琼剧《凤冠梦》选段，以及《狮城戏娃风采》《舞韵柔情》等戏曲联唱节目。

主办方表示，中国天津艺术职业学院学生2026年将到访新加坡，与本地学生同台交流演出，为两地青少年提供戏曲学习和文化交流的平台。

继2025年首次亮相狮城青少年戏曲汇演后，莆仙戏2026年将再次登台。主办方说，莆仙戏课程开办以来，吸引不少青少年报名学习，因此安排学生公开演出，展示学习成果。

宏文校友会将呈献莆仙戏《天女散花》。（主办方提供）

为帮助年轻观众认识戏曲艺术，演出配有中英文字幕，并由本地儿童艺术教育工作者吴美箬（ruò）担任戏剧编导，通过节目串联介绍不同剧种、行当及戏曲表演特色。

新加坡传统艺术中心自2013年起举办狮城青少年戏曲汇演，由国家艺术理事会支持、新加坡华族文化中心提供场地。