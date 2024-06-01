▲浮华梦记：相——庄汉裕的篆刻艺术

8月22日至29日每天下午12时30分至傍晚5时30分

伴墨之间（百胜楼#01-61A，231 Bain Street S180231）

新加坡艺术家庄汉裕（Nyan Soe，39岁）将举行在新加坡的第二次个展“浮华梦记：相——庄汉裕的篆刻艺术”，展出近几年创作的25件铜印雕塑与三方陶印作品。

铜印是中国古代用铜做成的印章，最早出现在东周，官府民间经常使用，多为篆书，笔画方正古朴。庄汉裕受访时说，传统的铜印没立印面，而且印钮常见吉祥物或动物形状，而他试图将印钮与文字相辅相成，转化为可被观看的袖珍雕塑。他也将铜印边款拓印出来，转换为版画形式，延伸印文与形体之间的关系。

庄汉裕铜印作品《今后我与自己流浪》。（伴墨之间提供）

庄汉裕篆刻作品《浮华梦记：相》。（伴墨之间提供）

庄汉裕铜印作品《浮华梦里留一相》。（庄汉裕提供）

传统闲章涵盖吉语祈福、诗词名句，而庄汉裕的印章记录身份，见证时间，也保存记忆。他在作品中传达个人心声，印文来自日常生活、社会观察、个人经验、诗句歌曲与文化记忆。比如摘自赵传的歌曲《我是一只只小小鸟》，还有《他乡的灵魂没有家》《外国的青草地上还弥漫着时代的灰烬》《被时代放逐的人》《今后我与自己流浪》。

本展透过一枚枚被雕刻于铜印上的文字，留下时代与生命交会的痕迹。印，因雕刻而成形；印迹，因转印而得以延续。痕迹流转于铜与纸之间，记忆穿梭于现实与理想之间；“相”不再是固定的形象，而是在阅读、凝视与行走之间持续生成。

庄汉裕出生于缅甸边界的景栋，十几岁起搬到大城市，是缅甸东仰光大学化学理学荣誉学士。他于2013年定居新加坡，获得南洋艺术学院美术（雕塑）文凭和国立台湾艺术大学雕塑硕士，现管理南洋艺术学院雕塑工作室。他擅长陶瓷、篆刻、木雕、石雕及版画创作，作品曾在缅甸、台湾、印度尼西亚、菲律宾和中国展出。