印度知名在线拍卖行AstaGuru继2026年5月在伦敦开设首个海外办事处后，8月19日宣布进军新加坡设立办事处，为其开拓东南亚市场建立战略门户，致力于深化与全球重要艺术品及奢侈品市场藏家的联系。

2008年在孟买成立的AstaGuru，专营印度现当代艺术、高级珠宝、奢华钟表及稀有收藏品，在印度艺术品与收藏品市场的发展中发挥了关键作用。它占据印度拍卖市场约40%的份额，建立了一个由资深及新生代藏家组成的全球社群。

AstaGuru新加坡董事总经理关婉仪说，近两个财年的营收增长了138%。（AstaGuru提供）

AstaGuru新加坡董事总经理关婉仪（Jillian Kwan，53岁）受访时透露，在2023－2024至2025－2026财年期间，AstaGuru营收增长了138%。2025年，这一增长态势转化为全球范围内超过3000件拍品的成交。这一发展轨迹反映出该拍卖行核心印度艺术品类别的成熟以及在收藏品领域业务的持续拓展。

拥有超过20年国际拍卖经验的关婉仪说：“亚洲的收藏格局正在演变，收藏家在选择藏品时眼光愈发独到，不仅关注既定的类别或地域，更看重作品的稀缺性、来源传承及文化内涵。新加坡已确立其作为亚洲重要艺术文化枢纽的地位，将收藏家、机构、画廊及全球资本汇聚于一个紧密互联的生态系统中。随着AstaGuru进驻新加坡，我们通过向新受众呈现杰出艺术佳作、分享专业见解以及建立长期合作关系，致力于成为该生态系统的重要一员。我们的最终目标是协助收藏家将零散的购藏转化为具有重大意义的收藏系列，并成就能够世代传承的珍贵遗产。”

2026年8月31日，面积1400平方英尺的办事处私人画廊将举办开幕展，展出

包括S.H.拉扎（S.H. Raza）、M.F.侯赛因（M.F. Husain）、托塔·瓦昆塔姆（Thota Vaikuntam）、克里申·卡纳（Krishen Khanna）在内的22件印度现当代艺术家作品。关婉仪说，M.F.侯赛因画马是受到中国名家徐悲鸿的影响。详情可上网astaguru.com了解。

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▲印度拍卖行AstaGuru在新办事处开幕展

8月31日至10月23日上午10时至傍晚6时

AstaGuru拍卖行新加坡办事处（163 Penang Road #07-04/04A Winsland House II S238463）

参观须电邮Contactsg@astaguru.com预约

印度艺术家M.F.侯赛因的作品。（AstaGuru提供）