享誉国际的日本前卫艺术家草间弥生（Yayoi Kusama）于2026年8月14日在东京一家医院因多器官衰竭逝世，享寿97岁。

草间弥生网站在8月27日发布艺术家逝世公告，说：“草间弥生的一生致力于艺术创作，作为一位享誉国际的先锋前卫艺术家，她的创作实践涵盖了视觉艺术、行为艺术、小说及诗歌等多个领域。她艺耕不辍，直至生命最后一刻，始终坚持探索永恒之爱与不朽灵魂的真谛。我们将继承草间弥生的遗志，通过艺术继续为世界各地的人们带来希望与力量，共同展望未来。”

日本前卫艺术家草间弥生2013年纽约个展，与其著名的无限镜室作品合影。（路透社）

草间弥生基金会文告说：“她（草间弥生）坚持作画，直至离世前夕从未放下画笔，并始终坚信那份贯穿一生的信念——爱能拯救世界”，透露草间弥生至亲已举行私人葬礼，恳请各界人士勿吊唁探访、勿送赠礼品或花圈。追思会将于日后举行，具体安排确定后将另行公布。

1988年与草间弥生合作，代理草间弥生作品，在新加坡有据点的日本画廊Ota Fine Arts创始人大田秀则受访时说：“草间弥生在多个领域享有国际盛誉，其成就不仅限于视觉艺术，更涵盖了小说与诗歌创作。她毕生致力于艺术表达，即便在住院期间，也坚持作画直至近期”，“能协助将她那独一无二的艺术愿景呈现给全球观众，是我生命中不可或缺的一部分。”

国家美术馆最红火特展

新加坡国家美术馆2017年举办的草间弥生特展“人生是彩虹的心”是她在东南亚的首个大型回顾展，汇集其艺术生涯中120余件作品，涵盖绘画、雕塑、装置及沉浸式艺术等，让本地观众得以领略其创作的广度与演变历程。这是该馆开幕以来最红火的特展，吸引23万5000人次，排队人龙不断，是艺术界稀有的现象。炫光的镜屋空间成为访客自拍合拍的热点。

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国家美术馆8月27日在Linkedin账号发文，悼念艺术家，“草间弥生的艺术生涯跨越七十余载，确立了其作为当代艺术先锋人物的地位。从早期的“无限网”系列画作与在纽约开展的前卫艺术实践，到令她享誉全球的沉浸式装置艺术，她独特的艺术视野跨越了界限与世代”；“我们铭记草间弥生对当代艺术作出的卓越贡献，以及她那将持续引起全球观众共鸣的艺术遗产。”

新加坡国家美术馆2017年举办草间弥生特展“人生是彩虹的心”是该馆开幕以来最红火的特展。（国家美术馆提供）

新加坡国家美术馆2017年的草间弥生特展吸引23万5000人次参观。（国家美术馆提供）

靠绘画与病征对峙

创作横跨70年，穿梭艺术、时尚、影音等领域的草间弥生是日本最前卫、最成功，也是最受欢迎的艺术家之一。草间弥生1929年出生于长野县松本市名门望族，10岁起患上神经性视听障碍，常出现幻听幻觉。她眼中的世界是一个巨大且覆满波点的网，动植物都跟她说话，她唯有靠不停地绘画与病征对峙。

草间弥生不顾母亲的反对，坚持艺术创作，也不满日本社会的保守，1957年到美国西雅图举行个展，隔年移居纽约当艺术家，与家人决裂。她组织疯狂的“人体炸裂”系列裸体集会，化浓妆，披长发着怪装，依傍自由女神像或在中央公园仙女爱丽丝雕像处表演。她的伴侣——美国艺术家约瑟夫·柯内尔1972年离世，对她是沉重打击。她在1973年回到东京，过后自愿入精神病疗养院至逝世。她生前每天在助手陪同下，到距离疗养院5分钟路程的工作室创作至少8小时，傍晚回院阅读写作。

草间弥生与法国时尚品牌路易威登的联名系列，让波点与南瓜图案普及化。（路易威登提供）

草间弥生为凯歌香槟La Grande Dame 2012年份瓶身设计酒标与枝蔓缠绕的雕塑。（凯歌香槟提供）

草间弥生号称波点与南瓜女王，她与时尚品牌路易威登的联名系列，让波点与南瓜图案普及化。草间弥生为新加坡特展接受《联合早报》电邮专访时曾说：“我的欲望是从自己的角度用波点来测量无边际宇宙的无限。这样的神秘有多深？宇宙之外是否还有无限？探讨这些问题的同时，我想探讨其中一个点，就是我自己的生命。一个波点是万亿个颗粒中的单个颗粒。我坚持通过艺术管道回归永恒。这是草间弥生自我封闭性的一个信息。波点与网点形成负面—正面的关联。南瓜吸引我是因为它们很幽默，富有活力与生命力，所以我经常画它们，画很多。”

她说过：“每一天每一秒，我为了创作而活着。我厌恶自己艺术力量逐渐减弱的想法。我渴望创意与纯净。与其说为了名气与社会地位，不如说我让自己斗志高昂，通过艺术呈现对创作毫无终止的渴望。”

草间弥生2017年于东京新宿区设立草间弥生美术馆。她作于1959年的油画《无题（网）》，2022年在富艺斯纽约拍卖行以近1050万美元（约1448万新元）的高价成交，刷新艺术家世界纪录。草间弥生的大型回顾展2025年在瑞士贝耶勒基金会（Fondation Beyeler）开幕，正在欧洲巡回展出，将于9月11日在阿姆斯特丹市立博物馆（Stedelijk Museum Amsterdam）登场。