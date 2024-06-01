▲首届“大华银行艺术脉动”艺术节

8月29日至30日，9月4日至6日，上午11时至傍晚6时

Artspace@Helutrans（39 Keppel Road #01-05 Tanjong Pagar Distripark S089065）

入场免费

工作坊报名请上网go.uob.com/artbeat

大华银行推出首届“大华银行艺术脉动”（UOB Artbeat）艺术节，作为10月举行的2026年大华银行年度绘画比赛颁奖礼的序幕活动，旨在让社群能更轻松地接触艺术活动。

艺术节一大亮点是“2026年大华银行年度绘画比赛新晋艺术家入围作品展”，首次展示第45届入围决赛艺术家的精选作品，以提升新晋艺术家的知名度。

另一个亮点是由新加坡顶尖艺术修复工作室BARC Labs（由郑安安博士领导）特别策划的沉浸式展览“大华银行艺术珍藏：超越画布”，呈现该银行艺术珍藏的12件作品的创作过程，艺术家采用的独特材料及技法，包括文化奖得主吴珉权的五件作品（如1982年得奖作《沙丘》），以及历届得奖艺术家如陈建伟、何子彦和杨伟伦的作品。展览也将举办系列互动工作坊，希望提高公众对艺术修复工作的认识和理解。

大华银行参与8月29日的“艺享夜”（Art After Hours）特别活动，展览开放时间延至晚上9时。届时，丹戎巴葛分销园内各家画廊都延长营业时间。这是新加坡艺廊协会主办的“2026年新加坡画廊月”项目之一，提供一系列艺术体验活动。访客可凭“艺术护照”（Art Passport）完成指定任务，兑换即时照相亭的照片及大华银行艺术主题纪念品。前50位集齐印章者，当天可免费参加由Hullabaloo Studio主办的花艺工作坊。