本地20家独立书店携手举办首届新加坡独立书店日，在10月2日至4日举行超过20场精彩活动，包括国际布克奖得主公开演讲、音乐分享会、偶戏演出、二手书鉴赏会、阅读盲盒交换计划等等，参与者还可乘坐图书巴士，导览参观各据点。

这场活动获得国家艺术理事会，以及国际出版社阿歇特出版集团（Hachette）支持。受到英国独立书商周和美国独立书店日等国际活动启发，新加坡独立书店日定在10月3日，往后每年都将举行庆祝活动。

本届活动由新加坡出版商协会和20家本地独立书店共同举办，参与书店有友谊书斋、城市书房、海风书屋、友联书局、草根书室，以及Basheer Graphic Books、Hungry Traveller Bookstore、bommoi、Books Ahoy!、Natventure、Littered with Books、Book Bar、Nurul Anwar Bookstore、Closetful of Books、Dakota Dreams、Eliko Picture Books & things、Wardah Books、Epigram Books、Woods in the Books和Wormhole，集结了英文、华文、马来文和韩文书店，当中也有儿童书店、设计书店及复古书店，类别丰富多元。

趣味活动丰富多彩

这段期间，参与书店各出法宝设计活动。如何鉴赏和维护淘来的古董书？Hungry Traveller Bookstore店长将快速品鉴，并赠送保养指南套装。尚达曼总统心目中的10本好书是什么？这道问题将在Book Bar书店揭晓答案。此外，2025年国际布克奖得主迪帕·海伦娜巴斯蒂（Deepa Bhasthi）也受邀发表公开演讲。

书店是门面，仓库是秘辛，流动儿童文学书商Closetful of Books将带观众探索书店运营的幕后景象，从挑选书籍、策划和订购等环节，到利润成本等财务考量，这次体验鼓励读者思考书架上每本书背后的付出，给有志成为书商的人们带来启发。

参与者可使用独立书店日护照作为指南，在不同书店收集印章，收集过半印章即可参与抽奖，有机会赢取书券或由书店精心挑选的豪华礼盒套组。参与者也可乘坐图书巴士，在导游的带领下参观各个地点，须预留名额。

独立书店日的举行是为了提升本地民众对本地书店的认识，希望培养读者群体，让不爱读书的人也变为“书虫”。借由这场节日，跨语言文化及类别的书店共同策划和举行活动，有助于互相合作与造势。本届活动详情将在instagram.com/sgibd26上持续更新发布。