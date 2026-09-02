▲全本传统琼剧《张文秀》

9月20日（星期天）傍晚5时至晚上7时

淡滨尼天地佳节艺术剧场（Festive Arts Theatre, Our Tampines Hub S528523）

免费，凭票入场

索票：92776064（符先生）

华戏荟将复排全本传统琼剧《张文秀》，继2023年首次在新加坡搬演这部经典剧目后，再次集结本地不同年代的琼剧演员同台献艺。

《张文秀》是传统琼剧经典剧目之一，保留琼剧传统板腔与唱腔，兼有细腻婉转的抒情段落和富戏剧张力的表演场面。

故事讲述书生张文秀与富家千金王三姐自幼订下婚约，两人情投意合。张文秀家道中落后，王员外嫌贫爱富，不愿履行婚约，更将张文秀逐出家门。三年后，张文秀发奋苦读，高中状元，随后乔装返回王府。适逢王府寿宴，他当众揭开昔日真相，为自己洗雪冤屈，并最终与王三姐再续前缘。故事以才子佳人的爱情为主线，也涉及门第观念等传统社会价值。

华戏荟长期推动中华戏曲，尤其是琼剧在新加坡的传承。2023年，《张文秀》首次由华戏荟搬上本地舞台。此次复排更强调跨世代传承，由资深和青年演员共同参与完整剧目的排演，让年轻演员从舞台实践中学习传统琼剧的唱腔、身段、表演程式和人物塑造。

华戏荟希望通过“以演促学”的方式，让传统技艺在实际排练和演出中延续，也透过不同年代演员同台，为本地琼剧培养新一代演出力量。