中国水彩画家王锡忠《山寨残旧》（2017）。（新加坡水彩画会提供）

王锡忠水彩风景画。（新加坡水彩画会提供）

▲新加坡水彩画会第57届年度画展“水彩·流光”

9月4日至10日上午11时至晚上7时（10日至傍晚5时）

王锡忠公开水彩示范：9月5日下午4时30分

新加坡华族文化中心七楼多用途厅（1 Straits Boulevard S018906）

免费入场

新加坡水彩画会将举办第57届年度水彩画展“水彩·流光”，展出100多位国内外画家超过250幅作品，呈现水彩艺术多元、灵动及不断发展的面貌，诠释水彩艺术最独特的魅力——水的流动与光的变化。

水彩透明、轻盈而富有偶然性。水与颜料在画纸上的自然流动，加上光影、色彩及留白的变化，使作品既有视觉上的通透感，又能传达艺术家的情感与感受。“流光”同时象征新加坡水彩画会多年来所坚持的精神——艺术灵感、友谊、知识与热情的持续交流与传承。

黄有维水彩画《林间秋色》。（新加坡水彩画会提供）

柳毅水彩画《芭蕾少女》。（新加坡水彩画会提供）

本展展出近200幅水彩画会会员作品，题材丰富，包括风景、城市景观、花卉、静物、历史建筑及日常生活。

2026年一个重要亮点是特邀15位中国杰出水彩艺术家参展28幅作品，进一步加强新中水彩艺术家之间的交流与联系。画会邀请中国著名水彩艺术家、湖南省水彩画学会副主席王锡忠来新进行约两周的艺术交流活动。王锡忠带领35位画家进行为期三天的工作坊，并让新加坡水彩画会入驻湖南湘西“毕兹卡泽比部落”写生基地，因此画会授予王锡忠“新加坡水彩画会名誉会员”特别荣誉。

2026年度第18届全国青少年水彩比赛收到创纪录的1700份参赛作品，颁奖礼将于9月5日下午3时举行。