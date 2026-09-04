▲杨子强及吴锦宏双人展“这不是展览，而是个状况”

即日至9月16日，星期二至六（星期天、一休息），上午11时至下午4时

古楼画室一楼展厅（91 Lorong J Telok Kurau Road S425985）

入场免费

由更+当代画廊（Olal’Art）主办的展览“这不是展览，而是个状况”，由艺术家吴锦宏与杨子强共同呈献，以“状况”为核心概念，试图超越传统静态陈列的观看模式，将展场视为一个由作品、空间、身体、时间与感知共同生成的关系性现场。该展览是2026年新加坡画廊月项目之一。

吴锦宏（34岁）的创作跨越多种媒介，专注于探索城市环境、日常经验、个人记忆与视觉感知的重叠。他通过对现实元素的重组，赋予熟悉的城市景象以陌生感。

与此同时，杨子强（56岁）作为资深雕塑与装置艺术家，其创作深入剖析物件的物质属性、空间关系以及人与物之间的动态互动，强调材料的质感与空间张力。

两位艺术家的作品在展场互为参照，共同构建一个开放且充满活力的场域。展览不再提供单一的观看结论，而是鼓励观众在行走、停留与凝视的过程中，主动参与意义的生成。展览本身成为一种不断发生的经验，等待每一位访者的参与。