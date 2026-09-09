争议声中艺术收获好评 何子彦让光州双年展“慢”下来
由新加坡艺术家何子彦（50岁）担任艺术总监的第16届韩国光州双年展在争议声中开幕，却收获好评。本届双年展主题为“你必须改变你的人生”（You Must Change Your Life），何子彦在9月4日记者会上说，尽管人类的注意力似乎总被那些剧烈或突然发生的改变所吸引，吁请公众别让政治风波抢去了艺术的焦点。
面对政治，艺术不时显得软弱无力，何子彦却深信艺术以一种深刻、缓慢且持久的方式改变着人类，并能突破人们狭隘注意力的局限。他说：“本次双年展正是要放慢我们的注意力，让我们去感知、增加对艺术本质的敏锐度。今天大家聚集在这里都是为了艺术，希望能够尊重艺术的本质。”
何子彦强调，他与团队——日本的崔敬华（Che Kyongfa）、韩国的朴佳熙（Park Gahee）和美国的穆柏安（Brian Kuan Wood）负责策划双年展主展，展馆展览则是双年展其他团队策划。
规模最小型却具强度
与往届规模宏大、分布广泛的展览形式不同，本届双年展主展将43位艺术家及团体的作品集中在光州双年展展馆，展至11月15日。何子彦指出，双年展模式从1990年进入扩张模式，回应全球性环境永续等热点议题，然而，冠病疫情后，人们关注注意力的永续性。他每次出席双年展总有赶去很多地点看所有作品而产生的焦虑感。需要更长注意力的录像往往不受落，可他希望每件参展作品都能获得关注，所以本届双年展是有史以来规模最小的，却具强度的一届。
何子彦在2024年底忙完大展，异常疲惫，乘坐地铁时读到奥地利诗人赖纳·马利亚·里尔克（Rainer Maria Rilke）1908年的诗作《阿波罗的古风躯干像》（Archaic Torso Of Apollo），描述了与无头雕塑相遇时所引发的某种改变人生的体验，最后一句“你必须改变你的生活”，让他立马复活。
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何子彦说：“里尔克那句话之所以吸引我，既在于它蕴含的巨大力量，也在于它的开放性。它告诉你必须发生某种改变，却并未指明改变的方式、缘由，或是你应该变成什么样的人。”他联想到光州这座民主与光之城也是淬炼自1980年5月18日的民主运动，他将这种内在与个人化的改变，在双年展转化为集体体验。
何子彦指出，人们往往将改变视为一种断裂，改变固然可能具有爆发性，但也可能缓慢而持续，以至于人们几乎无法察觉，比如亲人的老去。曾代表新加坡参加威尼斯双年展的艺术家王良吟的摄影系列，记录了她与母亲跨越30年的影像。记者在展场遇到王良吟，她对展场充裕地完整呈现这组作品感到非常高兴，觉得艺术家的作品获得理解与尊重。
策展视角别具一格
艺术家出身的何子彦策展双年展主展的鲜明特征在于，精准挑选艺术家阵容与视角有别于一般策展人。一件作品是点，一组作品是线，勾勒出艺术家一生的实践。本届双年展主展分成五个展厅（分子与我、身体与联系、景观与学习、宇宙与变迁、空气与发声），何子彦期待穿梭在不同展厅的同个艺术家作品，可以担任导览者或同伴的角色，与访客一起走完这趟旅程。以日本画家佐々木健（Sasaki Ken）为例，一路看他画球鞋、浴毯到画投影机、黑洞等题材。
一些参展作品在展期内产生改变。美国电影制作人洪子健自2012年剪辑的“政客道歉”合集时已长达11小时，每晚7时至9时，在展馆外墙放映。常驻洛杉矶的音乐家Sunik Kim受邀创作持续496小时的声音作品《工厂里的光》——这一时长恰好与双年展向公众开放的总时长吻合。澳大利亚编舞者Angela Goh与舞者每日在展厅二与三的桥梁上呈现四场表演。
美国声音与雕塑家杰奎琳·清美·戈克（Jacqueline Kiyomi Gork）打造的迷宫般解构风格“夜店”空间，无需买票即可入场。旁边的艺术家兼设计师E Roon Kang以人工智能系统将每位参展艺术家的作品图像生成诗歌，并由AI生成声音朗读。
个人伤痕记忆化为民族历史
光州这座承载韩国民主与人权精神的城市本身是变革扎根之城。创办于1995年的光州双年展旨在纪念1980年5月18日的光州民主化运动，当时，抗议军事独裁的民众遭到暴力镇压。这个亚洲历史最悠久的双年展2024年适逢30周年纪念展，共吸引70万参观人次，较2022年增长35%。
参展本届双年展的“五月母亲之家”（May Mothers House）社群深受这场民主化运动的影响。她们失去了亲人，或是这场暴力伤害的幸存者。她们自2022年起，在艺术家Joo Hong指导下，通过工作坊创作的322幅画作展出。花朵与水果、家庭的记忆、运动暴力的画面、亮着的烛光、食物的分享是常见的题材，画作质朴，充满情感，将个人记忆转化为集体历史，打动人心。
光州对变革的理解也植根于关怀、学习与联结的日常实践之中。本展展出韩国著名“南道画派”文人、在光州无等山种茶的许百炼（Huh Baek-ryun，1891–1977）的绘画、书法及茶具，访客可坐下来，在窗外绿意围绕中，品尝他所创制的“春雪茶”（出自南宋罗大经“一瓯春雪胜醍醐”）。许百炼于1947年创立“三爱学院”，其理念基于对天、地、人的三重热爱，后升格为光州农业高等技术学校。
纽约艺术家克里斯蒂安·尼亚姆佩塔（Christian Nyampeta）的项目汲取“光州市民艺术学校”课程体系的灵感，通过工作坊呈现新毡版画作品，刻画革命运动、劳动与娱乐的场景。他也通过共读活动以及跨越纽约与光州两地构建的图书馆，重审艺术作为一种聚会与集体学习实践的意义。
主展四大看点
本届双年展主展紧扣改变的主题，从分子到宇宙，以个人情感与日常生活出发，关注与社群的紧密联系。何子彦与团队交出了骄人的成绩单。根据外国媒体同行的反馈，几乎没有人不喜欢这场主展。因为展品集中且不多，记者得以放慢脚步好好欣赏这些作品，并为它们满满的诚意所打动。主展有四大看点：
一、济州岛火山岩石：贯穿整个展场的它们与悉心保存的济州石文化公园是最出乎意料的“参展艺术家”。火山岩石的形成显示了变革的规模与时间的累积，它们历经了极速与极慢速度之间的变化，经历喷发、飞溅、重力作用、高温高压、熔岩流动、冷却凝固以及漫长岁月洗礼，形成火山弹、熔岩树模、石钟乳和石笋等形态各异的岩石，赋予当代艺术展另一种时间的力量。
二、瑞典艺术家组合Goldin+Senneby的《树脂塘》，约1吨熔化后的琥珀色松树树脂在展厅地面形成美丽明亮的玻璃池塘。该组合成员雅各布·塞内比（Jakob Senneby）患有多发性硬化症，将自身免疫疾病具象化——自然界中的树脂是松树分泌用来包裹伤口、抵御外来害虫和真菌的“免疫系统”，而泛滥的树脂隐喻自身免疫性疾病由于过度活跃和无节制保护，反而攻击伤害身体。
三、中欧斯洛伐克艺术家朱利叶斯·科勒（Julius Koller，1939–2007）的乒乓球桌：你可以边打乒乓球，边设想为何科勒将日常的运动转化为“文化情境”、社会交际的管道，并隐喻双向交流与民主互动。“布拉格之春”遭镇压后，科勒开启了“U.F.O.naut”系列创作，借“宇宙人文主义”的新文化与未来的乌托邦构想，向现实发起挑战。
四、重现韩国萨满仪式的声音装置：在双年展开幕礼上，首尔艺术家权炳俊（Kwon Byungjun）与朴赞景（Park Chan-kyong）呈献的乐器演奏，将人带入神秘又迷人的氛围中。他们受委的新作《Bullim （增强）》，利用光州及全罗南道市民捐赠的金属材料，制作出各种乐器，并重现了韩国村庄挨家挨户募捐金属并祈求平安的萨满仪式“Soegeollip”。艺术家化身萨满，将借金属召唤神灵转化为与公众共享的声音场域。
▲第16届韩国光州双年展主展
即日至11月15日
光州双年展展馆（韩国光州广域市北区双年展路111）