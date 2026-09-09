▲一方天地——盆景、奇石、水彩艺术展

9月9日至14日每天上午10时至晚上7时

那薇画廊（The Fullerton Hotel #01-08 S049178）

看展须拨电94669661预约

新加坡水彩画家谢江水（81岁）将40余年珍藏的盆景、赏石和水彩写生作品，首次在“一方天地——盆景、奇石、水彩艺术展”汇聚展出，呈现个人与自然相伴的岁月，也折射出持续学习与创作的人生态度。

谢江水在实龙岗住宅中培植超过300盆盆景，收藏近300枚赏石。其中最大的赏石重逾一吨，最高的盆景达8米。本展精选约25盆盆景，包括水梅、罗汉松、黑松、菩提树、榕树、富贵花及其他杂木，赏石则涵盖马来西亚玉、钟乳石、木化石、大理石及彩陶石等。部分赏石底座由谢江水在家中的小型工坊亲自设计，根据石材的形态与特色制作相应底座。

谢江水将展出多年来收藏的赏石。（那薇画廊提供）

谢江水水彩画《马来西亚吉打渔村》（2012）。（那薇画廊提供）

展览由那薇画廊主朱慧敏策划，同时展出谢江水10幅水彩写生作品，题材取自万国村和已转作民用的实里达军营，记录了城市发展中变化的景观。谢江水从事水彩创作近60年，曾任新加坡水彩画会会长及副会长超过10年。盆景、赏石与水彩，看似不同的艺术形式，却共同源于谢江水对自然的观察与理解，都是他生活的一部分。