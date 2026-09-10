台湾资深出版人、读书共和国出版集团创办人郭重兴，9月7日（星期一）因病在台湾逝世，享寿77岁。从台湾到新马，他所实践的编辑自主、资源共享的出版模式，影响了一批华文出版人。

郭重兴1992年创办猫头鹰出版社，1996年参与成立城邦文化出版集团，2002年创立读书共和国，2017年获台湾金鼎奖特别贡献奖。纵横出版数十年，他重视编辑的自主性，坚持由集团整合行政、发行、营销等资源，让旗下不同出版品牌，包括远足、木马、野人和八旗等保留自己的定位与个性。

新加坡草根书室董事、台湾季风带文化创办人林韦地与郭重兴曾有数面之缘。2022年，林韦地曾邀请郭重兴参与草根书室的一场线上出版对谈。冠病疫情结束后，两人多在台北国际书展碰面，经常讨论两地出版情况，最后一次见面是在2024年。

郭重兴比林韦地年长30多岁，林韦地回忆，郭重兴每次会面都很客气，也很愿意花时间与林韦地交谈。他告诉《联合早报》：“我们做这个专业时，需要一个可以学习、启发我们，也给我们鼓励的对象。郭社长代表的，就是这种出版人和文化人的精神。”

2022年，郭重兴和林韦地在线上对谈台湾出版，支持鼓励草根书室的发展。（草根书室提供）

受郭重兴出版理念“一位编辑就是一间出版社的老板”启发，林韦地认为，新马市场规模较小，未必能复制读书共和国的体量，但仍可借鉴其资源共享的思路，编辑拥有更大的主导权，是新马可以尝试的。

前不久在城市阅读节现身的台湾作家胡晴舫，也在脸书发文追忆郭重兴。她最后一次见郭重兴，是在台北大稻埕老牌西餐厅波丽露。郭重兴当时告诉她，想要翻译法国作家普鲁斯特的《追忆似水年华》，“希望为台湾留下丰富的世界知识库”。她也提到，郭重兴尤其重视华文原创，相信原创作品是“台湾文化的命脉”。

胡晴舫形容，文化扎根往往安静而漫长，“没有立即的烟火炫丽”。在她看来，郭重兴用一生走在文化这条路上，“沿途撒了许多种子，有些已长成大树，有些仍随时要爆土而出。我们能与他同行一小段路之人，何其幸运。”

郭重兴五十岁重新创业，打造“读书共和国”，晚年又回到实体书店。2022年，他在台北大稻埕参与创办郭怡美书店，希望重新把书、出版人与读者带回同一个空间。林韦地在台北经营的季风带书店如今也位于大稻埕，两家书店步行几分钟可达，他不久前还曾受邀到郭怡美书店分享新加坡、马来西亚和台湾的书店与出版经验。

郭重兴留下的，不只是一家出版集团或一套经营模式。对年轻一代的出版人而言，郭重兴以实际行动证明，出版是一项长期事业，更是不同编辑和品牌的“王国与花园”。