书法家杨昌泰举办陶瓷书法展，展出书法瓷器《游鱼乐图》。（杨昌泰提供）

▲杨昌泰陶艺书法展

9月18日至23日上午11时至傍晚6时

9月24日上午11时至傍晚5时

牛车水民众俱乐部展览厅（28 Kreta Ayer Road S088995）

我国书法家杨昌泰（80岁）五十余年致力于书法创作与传承，举办不少书法与书刻展。新展“杨昌泰陶艺书法展”展出20余件书法瓷器，有花瓶、瓷盘、平板等多样形式，涵盖篆、隶、楷、行、草诸体。其笔墨节奏流畅，力度遒劲，结构优雅，既能承载千年窑火的淬炼，也能映现书法独有的墨韵神采。

杨昌泰受访时说，他创作过百多件书法瓷器，约二十年前在自古以瓷闻名的景德镇所创作，曾在当地展过，也捐献十余件给新加坡大众佛学院筹款。

书写于瓷上，与纸上挥毫迥然不同。杨昌泰说：“书法在宣纸上是平着写，来到瓷器是竖着写，甚至捧着写，加上瓷器的质地光滑，颜色很难控制。”

另外，以钴料代墨，落笔即定，不容复改；其色须经高温方显真质，更讲究彩料均匀、火候精准，对艺术家而言，是笔法、心法与技法的三重考验。

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书家以瓷为纸，以火为裁，既须守书法之法度，又要顺应瓷器之性情，再择合宜的书体与笔法：如行草之流动贴合瓷面之曲线，篆隶之沉着稳住器身之轮廓，方能令书与瓷相得益彰。

书法家杨昌泰从事书法创作与推广五十余年。（杨昌泰提供）

杨昌泰在瓷上以金文书写“善不空行凡事要于人有益，德由深造此心与世无争”。（杨昌泰提供）