▲眷念与归属——邓汝能的城市书写

即日至9月30日中午12时至晚上7时

集菁艺社（76 Bras Basah Road #01-01 Carlton Hotel S189558）

“这座城市每天都在变化。我能做的，是以自己的方式、从自己的视角，记录我在这些变化中观察这座城市的经历”，新加坡艺术家邓汝能（67岁）说。

邓汝能最新水墨个展“眷念与归属——邓汝能的城市书写”汇集约15件作于2018年至2026年间的作品，聚焦新加坡城市景观的描绘，包括他长期“入驻”的牛车水，还有克拉码头、如切、乌敏岛等地点，邀请我们重新观看这座城市，并思考我们与城市之间的关系。

对邓汝能而言，城市从来不只是由地标拼凑而成的风景画，而是需要走入其中并亲身体验的生活环境。他将目光投向旅游地标之外的日常肌理与瞬间，细致观察、描绘老建筑斑驳的表面，穿行街道的人群，人与人之间稍纵即逝的相遇以及从白昼至夜晚不断变化的光线。邓汝能并不试图精确复制眼前所见，而是通过笔触、墨色和线条的变化，捕捉特定时刻观看时的感受。

在《戏梦蝴蝶》（2025）中，蝴蝶化作灯笼，电影《霸王别姬》程蝶衣（张国荣饰演）脸部造型与当代“霸王茶姬”（Chagee）店招、“珍珠坊”地标并置，让流行文化、历史记忆与日常街头生活在同一城市空间中交汇，使得邓汝能的书写超越写生，让牛车水成为跨时代经验与个人记忆汇聚重叠的场域。

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邓汝能画乌敏岛的水墨画《最后一个夏天》（2026）。（邓汝能与集菁艺社提供）

邓汝能水墨画《克拉码头》（2024）描绘水滨的变化。（邓汝能与集菁艺社提供）

新加坡艺术家邓汝能以水墨书写不断变化中的城市。（邓汝能提供）

《克拉码头》和《和谐共融》等作品以船只、摩天观景轮、水面及河岸建筑为元素，通过水墨晕染，捕捉滨水地带不断变化的面貌。《最后一个夏天》是最近造访乌敏岛所作，以空椅子、遮阳伞、流动的光线和留白构成画面，不见人物却处处有人的痕迹。