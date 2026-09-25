首届吉隆坡艺博会“ART KL 2026”与非营利艺术机构Muara Arts将分别在2026年10月及11月启动，为吉隆坡增添最新艺术平台与地标。

由Art Anonymous和A Place Where （APW）联办的“ART KL 2026”，将于10月15日至18日在马来西亚吉隆坡孟沙，由旧印刷厂改造而成的A Place Where举行，主打1990年后出生的东南亚艺术家的当代声音。

首届吉隆坡艺博会“ART KL 2026”将在吉隆坡孟沙，由旧印刷厂改造而成的A Place Where举行。（ART KL提供）

首届ART KL将呈现10家画廊，每家画廊重点呈现一两位年轻艺术家的展览。艺术家游走于本土历史与全球对话之间，探讨身份、记忆、社群以及日常体验不断演变的节奏等主题。参展画廊包括新加坡的Intersections、Wetterling Teo Gallery，菲律宾的Finale Art File，印度尼西亚的ISA Art Gallery、V&V Gallery，泰国的Supples、Warin Lab Contemporary，越南及中国的Vin Gallery，马来西亚的Galeri Sasha及Zhan Art | Space。

ART KL主赞助商为大华银行。活动顾问许瑞强（Richard Koh）说：“ART KL的创立，是为了服务东南亚下一代艺术家以及支持他们的社群。我们相信，最具活力的艺术生态系统建基于联系、对话与协作。通过汇聚艺术家、画廊、收藏家和策展人，ART KL旨在创造新的探索与交流机会，同时加强有助于当代艺术在吉隆坡及整个区域蓬勃发展的关系。”

ART KL还特别策划由马来西亚艺术家创作的场域特定装置艺术项目，此外还有讲座及专题讨论会等公众教育推广活动。

Muara Arts艺术馆开幕展展出Martha Atienza的《我们的岛屿11°16’58.4_N 123°45’07.0_E》。（Muara Arts提供）

Muara Arts艺术馆开幕展展出砂劳越艺术家郭晟邦（Marcos Kueh）的装置作品。（Muara Arts提供）

老店铺活化变身文化建筑

位于吉隆坡巴刹广场，致力于东南亚现代艺术的非营利机构Muara Arts（muaraarts.org）艺术馆将于11月1日正式开幕。该艺术馆在Creador基金会资助下成立，对六栋建于1930年代的装饰艺术风格店铺活化利用，占地面积约2万平方英尺，将成为马来西亚首个将艺术馆与剧场汇聚的文化建筑。

“Muara”源自马来语中的“河口”，即河流交汇之处，旨在协助马来西亚及东南亚的艺术社群发展，并促进本土与国际间的文化表达与对话。创始人Shanthi Kandiah和Brahmal Vasudevan指出，“我们在吉隆坡的发源地再次激活了这些建筑 ——这片广场昔日曾汇聚银行和金融机构。这是一个恰如其分的转型：曾经承载城市金融资本的空间，如今交付给了城市的文化资本。我们希望巴刹广场能真正的成为区域艺术生活的枢纽。”

Muara Arts委任曾任伦敦白教堂画廊首席策展人的Lydia Yee担任艺术总监，每年将展出个展、群展及全新委约作品。开幕展“东南亚艺术A-Z：批判性词典”（A-Z of Southeast Asian Art: A Critical Dictionary）受到新加坡知名艺术家何子彦《东南亚批判性词典》（2017年至今）的结构启发，汇聚逾40位艺术家，作品涵盖绘画、雕塑、纺织、装置、影像及纸本等媒介，围绕与东南亚文化、生态、地理、历史及政治相关的关键词展开艺术回应。

新加坡参展艺术家包括Zarina Muhammad、何子彦、载昆宁、Fyerool Darma，马来西亚的于一兰、黃海昌、陈子豪，菲律宾的帕西塔·阿巴德（Pacita Abad）以及其他东南亚艺术家的作品。