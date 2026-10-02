▲行云流水—蔡世华、洪雪珍水墨画展

10月3日至18日上午11时至晚上7时

Serenity画廊（315 Outram Road＃12-07 Tan Boon Liat Building S169074）

苏轼《与谢民师推官书》：“所示书教及诗赋杂文，观之熟矣；大略如行云流水，初无定质，但常行于所当行，常止于所不可不止。”

“行云流水”展示新加坡艺术家夫妻档蔡世华（60岁）和洪雪珍（59岁）近期三十多幅中国水墨画创作。画作灵感来自中国宋代诗人苏轼被问及什么是好的艺术（就诗歌和写作而言）时，他断言，好的作品始于不受约束的表达，这种表达是真实的，没有过度的矫揉造作。

蔡世华的工作室桌上堆放各种预混合颜色的挤压瓶管。他的画通常以喷洒水墨与颜色开始，在生宣上，墨、彩色颜料和水之间交汇的旅程带自发性和偶然性。蔡世华结合草书与滴水颜料，构建出大量的绘画主题。他摘取新加坡各个地点与景观（包括牛车水、芽笼、如切）的记忆并加以转化，记录消失中的景观。

蔡世华彩墨画《红砖屋瓦》。（蔡世华提供）

洪雪珍水墨画《碎片化空间（爱雍乌节）》。（洪雪珍提供）

洪雪珍的绘画相对来讲似乎十分克制审慎。她数十年来探索新加坡城市景观，从早期拼贴系列发展到近期的中国彩墨画作品。后者是她对城市景观实验作出总结，大胆之处不在于对艺术材料的处理，而在于试图将现代钢骨水泥重新想象为一个超凡脱俗的世界。

洪雪珍借用亚洲传统中洒水（净除，祈福的仪式）作为加持，用湿水加持每个彩色画面，创造出绽放般的表面效果。经过托底和点染，画面多余的锐角被去除，仅留下淡淡的痕迹。观者看到黎明的天空、蓝绿交织的海洋远景，期待摆脱尘世都市的束缚，在喧嚣的日常世俗中寻得慰藉。