9月初以艺术总监身份，在韩国光州双年展主持开幕后，新加坡当代艺术家何子彦（50岁）在9月30日获委任为2027年度荷兰艺术节（The Holland Festival）客座艺术家（Associate Artist）。

荷兰艺术节是荷兰最古老、规模最大的国际表演艺术节，始创于1947年，与法国阿维尼翁艺术节和英国爱丁堡艺术节齐名。其历届合作艺术家包括南非艺术家威廉·肯特里奇（William Kentridge），已故日本作曲家坂本龙一，冰岛作曲家希尔迪·居兹纳多蒂尔（Hildur Guðnadóttir）。

“客座艺术家”机制始于2019年，艺术节每年都会邀请一位具有跨学科视野和创新精神的国际顶尖艺术家深度参与。何子彦将与策展团队共同构思2027年第80届艺术节的理念、主题与节目。艺术节中，他也有平台展示自己的代表作与委约新作，与国际观众分享其艺术实践。艺术节主办方认为，何子彦标志性的风格跨越东西方文化范式，将历史文本、哲学与集体记忆交织融合。

与荷兰文化有强烈共鸣

何子彦曾参与2018年与2020年的荷兰艺术节，分别呈现《一只或几只老虎》与《东南亚批判性词典》（The Critical Dictionary of Southeast Asia）。对于任命，他说：“在我此前与荷兰艺术节的接触中，其节目范围之广，以及对不同艺术形式和思维方式的开放态度，令我印象深刻。”

他说：“我与荷兰文化的许多脉络有着强烈共鸣，从17世纪绘画对可见世界的强烈关注，到蒙德里安对乌托邦式平衡的追求。我期待以荷兰艺术节合作艺术家的身份重返阿姆斯特丹——这是一项莫大的荣誉，是一段美好友谊的延续，也是一次新冒险的开始。”

荷兰艺术节每年6月在阿姆斯特丹与周边举行。（互联网）

荷兰艺术节每年6月，在阿姆斯特丹与周边举行，为期一个月，定期吸引超过8万人次参加。节庆在室内外大小场地呈献逾100场演出，涵盖前卫的戏剧、音乐、音乐剧场、舞蹈、多学科艺术、视觉艺术与电影，参与者包括演员、舞者、管弦乐团和艺术家。

该艺术节长期以来以推出突破界限、跨学科的作品而闻名，强调艺术家驱动的编程，注重创新、实验与跨文化对话，经常上演国际独家剧目和荷兰首演。2027年荷兰艺术节将从6月3日举行至27日。