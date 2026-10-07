现居日惹，印度尼西亚当代艺术家纳迪亚·巴马达哈（Nadiah Bamadhaj）的树脂雕塑《为运动施咒》（2021），以1962年雅加达“英雄纪念碑”中的女族长形象为蓝本。原碑刻画女性向持枪农民奉送食物，旨在表彰参与印尼独立斗争的农民。

印度尼西亚当代艺术家纳迪亚·巴马达哈的树脂雕塑《为运动施咒》与录像作品。（新加坡美术馆提供）

而巴马达哈的版本改写了女族长的脸部表情——她看似不高兴，以此质问女性在印尼历史中如何被呈现。邻近录像则表现一群年轻女性的身体逐渐挣脱雕像所呈现的受束缚的姿态。

身体承载的哀伤

身体可以摆脱历史规范与社会约束，也可承载难以言喻的哀伤。生活于中国云南与德国柏林的艺术家郝敬班的三频道录像《我见证》（2025），聚焦于2019冠病疫情中失去至亲的家属，难以言说的悲伤。

中央荧幕记录艺术家召集的“真实动作”舞蹈治疗，探讨“动者”与“见证者”之间的纽带：动者闭目随心而舞，见证者则凝视并同理其肢体所流露的情感。两侧荧幕并置一连串无声的日常活动。悲恸因而存在于习惯性的行为持续，以及身体之中。这是新加坡美术馆与韩内夫肯斯基金会、森美术馆、香港M+的联合委托创作。

现居马尼拉的菲律宾艺术家加里-罗斯·帕斯特拉纳（Gary-Ross Pastrana）的观念艺术装置《水穿（石）》（2017），邀请观者将盐水浇淋于一块大理石板上，以身体实践中国古谚“水滴石穿”。犹如愚公移山般的徒劳动作，展现了荒诞感与艺术家的幽默感，探索信仰能否“水滴石穿”。

艺术家郝敬班的三频道录像《我见证》，聚焦冠病疫情中失去至亲的家属，记录他们的悲伤。（新加坡美术馆提供）

菲律宾艺术家加里-罗斯·帕斯特拉纳的观念艺术装置《水穿（石）》让观者参与体验。（《海峡时报》提供）

邀公众回应美术馆叙事

新加坡美术馆自1996年开馆以来，已典藏逾4000件新加坡、东南亚及全球当代艺术作品，涵盖不同媒材、历史脉络与艺术实践。美术馆首席策展人沙比尔·胡赛因·穆斯塔法（Shabbir Hussain Mustafa）在第三场馆藏展“SAM馆藏：不定的现在”（SAM Collection: The Present is Unstable）媒体发布会上说，本次展出作品不限于单一主题，只提出一个简单问题：过去的作品如何帮助我们理解当下？

穆斯塔法说：“当我提到‘没有主题’时，并不意味着缺乏策展构思。在构建各种关联过程中，我们深思熟虑，投入大量策展构思；但至关重要的是，我们要邀请公众参与其中，而不是让博物馆成为单一叙事的唯一讲述者。”

此外，展览并非一成不变，馆藏展品将随时间推移而换展，构建全新对话，并借由讲座、导览及公众活动活化。2026年底换展的作品，包括2005年威尼斯双年展新加坡代表林载春、新加坡艺术家陈丽可（Erika Tan）以及伦敦艺术家纳伊姆·莫海门（Naeem Mohaiemen）、柬埔寨艺术家Loeum Lorn和菲律宾艺术家皮奥·阿巴德（Pio Abad）的作品。到了2027年2月，又有新一批展品登场，使展览处于流动与变化的状态中。

首批展品包括黄汉冲的《迷宫》（右侧），以及单慧乾 《我们的时光》视频。（新加坡美术馆提供）

巴基斯坦艺术家法里达·巴图尔的“长卷”摄影作品《一座城市的故事》，让观者与艺术家一样化身为城市“漫游者”。（新加坡美术馆提供）

新加坡蔡财德摄影作品《永恒》（左侧）与郑玮玲的《无题（姐妹）》。（新加坡美术馆提供）

首批展品描绘人的移动

首批展品中，有许多描绘人移动的内容。新加坡独立艺术空间Grey Projects创办人兼总监黄汉冲的《迷宫》，关注导航与指引系统如何塑造我们穿梭于公共空间的方式，审视观者在城市中的移动体验，如何被标示与导向符号所支配。

策展人王佩琴说，移动这一元素也融入展厅的布局设计之中。开放式的空间布局与错落有致的动线设计，促使观众在观赏作品时，不得不走更多路，甚至得折返而行。

新加坡艺术家蔡财德摄影作品《永恒》（2007），在罗威路（Rowell Road）107与109号破旧店屋改建为独立文化社会空间“后博物馆”（Post-Museum）之前，纪录下二楼白墙残留的斑驳痕迹，引人想象这里曾经发生的故事。

郑玮玲的《无题（姐妹）》（2022）追溯家族在1960至1970年代，自澳洲移居马来西亚、新加坡的泛黄岁月。她将框装摄影与乙烯并置对照，乙烯呈现放大且经数码色彩修复的版本，而框装摄影则保留原版幻灯片的岁月偏色，质疑照片仍能作为过去的纪录吗?

巴基斯坦艺术家法里达·巴图尔（Farida Batool）的“长卷”摄影作品《一座城市的故事》（2012），让观者与贯穿画卷的艺术家本人一样化身为城市“漫游者”（flâneur），走入巴基斯坦拉合尔熙攘喧嚣的市井万象。此作以光栅摄影印刷呈现，多重图像交错编排于柱状透镜之后，随观者移动，产生景深与动态的错觉。

▲“SAM馆藏：不定的现在”

即日至2027年7月18日

上午10时至晚上7时

新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（39 Keppel Rd, #01-02 S089065）三楼4号展厅

公民和永久居民入场免费

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