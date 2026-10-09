▲第二届南洋印社篆刻书画艺术展

10月11日下午3时开幕典礼，12日至16日下午1时至傍晚5时，17日上午11时至傍晚5时

55艺术空间（55 Artspace, 55 Genting Lane S349563）

2026年4月正式注册为社团的南洋印社将举办注册后的首项大型活动“第二届南洋印社篆刻书画艺术展”，展出篆刻、书法、绘画作品四十余幅，其中包括印社顾问前辈之力作，亦汇集社员近期创作，全面展现印社整体艺术水准。

南洋印社缘起于2021年初，由赵忠迁、郭书明、胡建成、马徐浩发起筹备。2024年4月，印社成功举办首届篆刻书画艺术展，展出10位社员作品二十余幅，获得社会各界反响。2024年8月，印社更与中国最具权威的篆刻学术团体西泠印社合作，联办“纪念吴昌硕先生诞辰180周年——缶门新加坡传承展”，广获佳评。

为进一步拓展艺术活动，印社于2026年4月注册为社团，公开招收会员，短短一月汇集四十余位书画篆刻艺术爱好者。印社敦聘新加坡文化奖得主赖瑞龙出任荣誉社长，聘请何家良博士、林保德、王鹏江教授担任顾问。赵忠迁担任社长，现任理事包括孔令广、马徐浩、郭书明、周闻涛、胡建成、黄红、毕广义、高艳峰。赵忠迁曾多次在西泠印社、万印楼等篆刻展获奖。其他理事都活跃于本地艺坛。

南洋印社表示，未来将致力于促进会员研究印学兼及诗书画、加强与世界各地印社及艺术团体之交流合作，并深入社区推广中华传统文化，冀能为新加坡艺术发展提供专业、开放而广阔之平台。

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林石根印章《天暗了月亮才会亮》。（南洋印社提供）

赵忠迁鸟虫篆印章《碧天如水夜云轻》。（南洋印社提供）