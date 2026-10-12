从新加坡到加拿大与美国，从科研、国防到教育，南洋理工大学前任校长徐冠林的人生几度转向，也与新加坡科技和教育的发展交织在一起。今年76岁的徐冠林回望来路，自认要把握“大方向”，保持“对人的敏感度”，传记作者潘星华则将他的经历写成《机遇：新加坡南洋理工大学前任校长徐冠林传》。

徐冠林1950年生于台湾台北，后来成为新加坡公民。他17岁时获总统奖学金和哥伦坡计划奖学金。1972年进入电子测试中心，与全国最聪明的头脑一起研究“科技参战”。此后他在国防科研领域工作30余年，历任国防科学院院长、国防部副常任秘书及国防科技局局长。2003年至2011年出任南洋理工大学校长，带领南大改革成为世界顶尖学府。

为什么要写这本书？徐冠林告诉《联合早报》，展览和书籍里的早期华人，多是苦力或“卖猪仔”的形象。“我们这些人，并不都是这样走过来的。我想写写华人知识分子的故事，或许能改变大家的印象。”

三代人三种命运

徐家三代都当过校长，先辈往事是全书的起点。徐冠林回忆，祖父徐宗椿原本希望循科举进入仕途，却在17岁那年遇上1905年科举废除。祖父后来教书，曾到南洋为学校筹款，之后又因军阀局势举家南下。父亲徐其礼后来也带着一家人重回南洋，在新加坡安定下来，成为工程师，徐冠林与父亲是新加坡工程师学会的第一对“父子兵”。

同样是读书人，祖父撞上旧制度的终结，父亲在乱世中寻找落脚处，徐冠林却遇上急需人才又独立和平的时代。

潘星华把书名定为《机遇》，她用三句话概括徐冠林：“生逢其时，长逢其地，事逢其国。他生于1950年代，战火已息，新加坡有一批有远见的领导人，他学成归来时，国家正需要他这样的人才。当时很可能有很多人跟他同样优秀，甚至更优秀，却没有他今天的成就。”

传记作者潘星华历时多年，佐以时代背景，写出徐冠林的多重经历。（周国威摄）

潘星华曾是《联合早报》教育线资深记者。2020年7月起，她每逢星期六下午登门访谈，录音累计约100小时。她也访问徐冠林的家人、同学、同事与朋友，翻查家族回忆录、旧报章和国防科研史料，让读者看见时代中的人物，也看见人物身后的时代。

徐冠林说，回头看这一生，每个转折点都可能把他带往另一条路。“机遇人人都会遇到，关键在于看不看得见，接不接得住。”

人生三大重要转折

徐冠林总结出人生的三大重要转折点：中学从华校转入英校，回国后加入刚起步的军事科研组织，以及从国防科技局走进南大。

第一次转折，是父亲替他看准了方向。1960年代的新加坡，行政、法律与金融都走向英文，父亲便让他从华校转入英校。“从公教中学转到莱佛士书院高中时，我的英文起初跟不上，连总统奖学金推荐名单都没进。”后来他咬牙追赶，最终出国深造。一个华校生的逆袭背后，是社会在语言与身份上的发展趋势。

第二次转向，徐冠林又把自己放进国家的大方向里。1972年徐冠林回国，那时新加坡独立不久，人少国小，强邻环伺，时任国防部长吴庆瑞主张以科技而非人命保家卫国。年轻的徐冠林下定决心，加入几乎从零起步的电子战研究。“我们住进保密的房子里，没有资源，只有一本小册子，一切都从头做起。”这个只有寥寥数人的电子测试中心，后来发展为国防科学院，也为新加坡培养了第一代科技管理与研发人才。

第三次转向，考验的是另一种能力。从国防科研到执掌大学，徐冠林坦言起初也很迷茫。他说，办大学最要紧的是找对人，而找对人，靠的是读懂人心。他先后请来哈里斯（Haresh Shah）和安迪生（Bertil Andersson），三人被称为南大的“三驾马车”。安迪生曾任诺贝尔化学奖评审委员，起初并不愿接下管理职务。徐冠林没有施压，而是一次次面对面沟通，最终请他出任南大首任教务长，后来接任校长。“要请人做事，不只要了解他的想法，还要体会他的感受。”

在他们的推动下，南大从一所以培养工程师为主的学府，转型为研究型大学。南大成为自主大学，引进终身教职制度，以国际标准评审教授，同时增设人文与社会科学学院、艺术设计与媒体学院和数理学院，又与英国帝国理工学院携手筹办医学院。

这是徐冠林一生最看重的事业。他说：“做好南大，是我这辈子做过最重要的一件事。”

谈到南大精神，徐冠林有自己的理解。1950年代的南洋大学由民间集资创办，承载着一代华人的感情，“南大精神”也一度被视为敏感话题。在他看来，南大精神重在传承，而不是守着过去，把大学办到最好，校友与社会自然会支持，这份支持就是向前的力量。

新加坡是有机遇的地方

谈起人工智能和地缘变局的未来，徐冠林依然回到“大方向”三个字：眼前的风向会变，长远的全球趋势才决定未来。他提醒年轻人，“眼睛要明亮，要看得清楚，不只是看科技，还要重视人文和华语。”

他认为，科技可以吸引经费与人才，推动研究水平提升，人文学科的积累却不容易追赶。

徐冠林指出，人才决定一个地方的高度，新加坡从资源匮乏的小岛走到今天，靠的是不断吸纳各地人才。这也是他写这本书的心愿：希望来自中国的新移民看到，新加坡仍是有机遇的地方。“希望大家在这里扎根，为国家和人民作出贡献。”