福建歌仔戏、琼剧、潮剧、越剧、粤剧和京剧六个剧种，将在两天内轮番登场。新加坡戏曲学院10月24日和25日举办一年一度的“璀璨梨园”戏曲大汇演，以及两年一届的胡姬花奖评选大赛暨颁奖典礼，让本地不同剧种、团体和年龄层的戏曲爱好者同台交流。

今年胡姬花奖最年轻的两名参赛者只有13岁，分别来自南华潮剧社和三江会馆梨园社。演出节目总监兼导演张莉说，希望借比赛平台吸引更多本地青少年接触和参与传统戏曲，让戏曲不只停留在上一代人的舞台。

10月24日举行的“璀璨梨园”大汇演汇集七个本地团体，包括武吉巴督艺术中心延戏福建歌仔戏、新加坡海南协会、馀娱儒乐社、三江会馆梨园社、南华潮剧社、女皇镇文化艺术组及新加坡平社，横跨六个剧种。

当晚由福建歌仔戏《百花赠剑》揭幕，随后有琼剧《刁蛮公主》之《洞房俩不让》、潮剧《梁祝》之《十八相送》、越剧《沉香扇》之《书房会》等。下半场则有潮剧《梁祝》之《楼台会》、粤剧《梁祝化蝶》，最后由新加坡平社以京剧《龙凤呈祥》之《甘露寺》压轴。

隔天举行的胡姬花奖评选大赛，则由七个团体以越剧、粤剧、潮剧、京剧和琼剧五个剧种竞演。节目包括越剧《春香传》之《爱歌》、粤剧《牡丹亭》之《游园惊梦》、潮剧《别洞观景》、京剧《文昭关》、琼剧《花为媒》之《报花名》、粤剧《易水送荆轲》和潮剧《春草闯堂》等。

除了让不同剧种同台，主办方也尝试降低年轻观众和非方言观众进入戏曲世界的门槛。两场活动均配有中英文字幕，即使听不懂潮州话、粤语或海南话，也能跟上剧情。

新加坡戏曲学院董事局主席林方华说，学院长期通过戏曲大汇演和胡姬花奖等活动，为不同剧种和年龄层的戏曲爱好者提供展示、学习和切磋的平台，也希望在本地多元文化环境中延续华族戏曲传统。

▲2026“璀璨梨园”戏曲大汇演及胡姬花奖评选大赛

10月24、25日（星期六、日）晚上7时

黄金剧场（6001 Beach Road #03-00 Golden Mile Tower S199589）

入场免费

索票电话：62226551／62226557

电邮：contactus@coi.org.sg

索票链接： shorturl.at/0dHpy