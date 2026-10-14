▲林加淇版画个展“正如预期的那样”

即日至10月25日，星期三至五下午1时至晚上7时；星期六、日下午1时至傍晚6时

Instinc空间（39 Keppel Road #03-10 Tanjong Pagar Distripark S089065）

林加淇讲座（英语）：10月17日（星期六）下午2时至3时，入场免费

新加坡艺术家林加淇（1997年生）最新个展“正如预期的那样”（As Intended），通过十几幅彩绘木刻版和干刻版画新作，探索新加坡城市景观，以及如何在建筑环境中融入、呈现、管理和体验自然。

展览延续林加淇对新加坡日常空间的关注，汇集以组屋底层、有盖走廊、建筑立面和城市基础设施等熟悉场所为中心的作品。这些作品审视着一个不断建设、维护、替换和更新的城市。在这种不断变化的景观中，自然以多种形式出现，从生机勃勃的树木和转瞬即逝的阴影，到装饰图案和精心设计的形象。这些不同形式引发关于什么是自然，什么是人造，以及两者在新加坡城市环境中如何日益交织的思考。

《曾在此处》（2026，100×120×3.5厘米）以几组画面刻画马城的赛马岁月；《各归其位》聚焦组屋底层的休闲空间与周围自然及建设的环境，构图层次丰富。

另有一件互动作品，参与者可通过盖印，创作属于自己的新加坡风景。

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林加淇是拉萨尔艺术学院美术荣誉学士，以精雕细琢的木板为基底，融合绘画与木刻版画技法创作，模糊了传统与创新、自然与人造之间的界限，展现出新加坡绿意与建筑共生的独特城市风貌。

林加淇作品《自然流转》（2026）。（林加淇提供）