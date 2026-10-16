一生将中国上海画派水墨向南传播，“范门”弟子满天下的范昌乾（1907—1987），常被视为立足传统笔墨的代表人物，但他在一些传统作品中，其实已融入现代生活元素。

《群贤觞咏图》（1971）看似传统山水画，但细看发现画中央亭子内的文人雅集，出现了咖啡店的咖啡壶与杯子，以及阅报的现代日常活动，呈现新加坡人的社交场景；如此结合传统与现代元素，在传统山水画中是不曾见过的。新加坡国家美术馆新展“范昌乾——南方笔韵”策展人之一朱锦明说。

1964年水墨画转向抽象化

范昌乾以传统山水画为结构，融入甘榜风光。（国家美术馆提供）

另一名策展人林淑娟认为，1964年是范昌乾突破传统水墨实践的一年，从鹭、鹅等作品中，看出他与陈文希一样具备技术能力，转向水墨画的抽象化表现，笔触比较放松、自由，署名“客星洲”。

她说，也在这一年，范昌乾创作了一生中唯二的甘榜生活作品——《甘榜风光》和《椰林荫下马来妇人》，表现椰树、棕榈树下，普通人回家的日常场景。

而后，范昌乾又回到传统的水墨路线。不过，本土化题材与热带情境仍不时闪现。《椰树·八哥》（1973）描绘了他从“素兰室”窗前所见的景象，构图近似其竹石画，但树干粗壮的椰树取代竹子，石头上立着三只新加坡常见的八哥。

范昌乾《椰树·八哥》（1973）以新加坡题材入画。（国家美术馆提供）

融诗书画印于创作中

范昌乾在1980年代作画的情景。（国家美术馆提供）

范昌乾的《红竹墨蕉》。（国家美术馆提供）

范昌乾一生爱画竹，并以竹画闻名，姿态万千，苍劲有力。他在1979年的《墨竹四条屏》题诗“不祈富贵偏摇竹，晚继焚膏却俗魔。可喜天南地无僻，枝中生节提防多”，借竹寄意，表达自己修己如竹，一生所秉持不逐名利之客的正直品格与坚韧风骨。

其中，《红竹墨蕉》（1982）显得别具一格，南洋的芭蕉叶融入传统竹画中。竹叶不是墨色的，而是鲜艳的红色，并以浓墨写斜垂而下的芭蕉叶，一垂一立，“相映生奇趣”。范昌乾是极少数能够融诗、书、画、印于创作中的艺术家，抒发对人生与艺术的思考，恪守文人艺术家的理想。

艺术实践顺应环境变化

项目总监、高级策展人蔡珩博士说，此展从新加坡与南方视角切入，勾勒出范昌乾一生沿着海岸的轨迹——从出生地揭阳到汕头、上海、香港、泰国、曼谷，直至1956年定居新加坡。这种跨地域的流动，使他的艺术实践一直适应着新环境的变化，将传统水墨，融入现代。

另外，本展从超过百件作品中，严选精品展出，包括不太受关注的山水画、水墨长卷。展品来自馆藏、家属捐献和私人藏品（包括潮州杨家园、新加坡秋斋珍藏）。

本展是继1989年新加坡国家博物院画廊、1998年新加坡美术馆后，国家级别美术机构举办的范昌乾个展，展出逾80件范昌乾的作品（包括十余方篆刻印章）与文献资料，展现这位文人艺术家兼教育家的多重身份，他如何实践其文人艺术家的理想，以及其创作与教学对新加坡水墨艺术发展产生的深远影响。

范昌乾像“园丁”般，五十余年间在中国、曼谷和新加坡授艺育人。本展从“艺履南渡”开始，将范昌乾与上海恩师诸闻韵和王个簃（皆为吴昌硕的弟子）的作品对照，并以“艺圃耕耘”结束，展出范昌乾与弟子林子影、赖瑞龙、陈有炳、刘恽、林家雄、陈克湛、蔡逸溪等作品。视频播出赖瑞龙和陈有炳的访谈，从学生角度看范昌乾的为师授艺。

展览于10月16日至2027年1月31日，在国家美术馆四楼吴冠中展厅举行，新加坡公民与永久居民免费入场。