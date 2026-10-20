▲第10届新加坡国际摄影节

2026年10月16日至2027年1月31日

主展场：Shop-House by Deck（4 & 6 Lorong 24 Geylang S398616）及其他地点

网站：sipf.sg

新加坡电影导演、艺术家陈彬彬（57岁）22岁、即1992年从海外回国后，有感于自己不了解真正的新加坡，花了一年时间走遍全国，出席宗教聚会、葬礼与婚礼、相亲出游、社交舞会、同学聚会和游乐会等，以广角镜头和直接闪光的方式，拍摄了2800张黑白底片，看看新加坡的真实模样。其中63幅作品，目前在个展“新加坡索引”（Singapore Index，地点Shop-House by Deck）上展出。

陈彬彬说，当时她真的很想要靠近国人，所以相机与拍摄对象靠得很近，拍的大部分是人物神情特写，比如久等巴士的不耐烦与无奈，婚宴上的无聊。34年后再看这组作品，她恍然意识到这系列作品为她后来拍摄纪录片奠下基础。

此展是第10届新加坡国际摄影节（The Singapore International Photography Festival，简称SIPF）的重点展。今年摄影节迈入第10年，以“我的终结即我的起点”为总主题，灵感源自T.S.艾略特的《四个四重奏》。

摄影节联合创办人李锦丽在连任10届艺术总监后，宣告明年卸下艺术总监一职，公开征求新艺术总监。李锦丽回溯创办摄影节之初，在新加坡从事摄影艺术者不多，也少有画廊代理摄影作品。10年后，本届共有107名国内外艺术家在10个地点（主要在芽笼一带）展出作品。

她说：“每一张照片既是抵达，也是启程；每一场展览既是映照，也是一份邀请。随着SIPF迈入第二个10年，‘我的终结即我的起点’与其说是宣告结束，不如说是肯定每一次终结都蕴含着另一个起点的可能。”

赵敬堂（Donna Chiu）展出作品《等着你回来》（ 2026）。（赵敬堂和Deck提供）

摄影节亮点包括：主展“流动的影像：新加坡摄影（2000—2025）”以七场主题群展，展出48名摄影艺术家的作品，梳理新加坡25年来的摄影实践；Mizuma画廊的“影像之后：物质、记忆、机器”，香格纳画廊（ShanghArt）的“观看的系统——影像汇聚之处”，Figment的“档案之后”，芽笼东公共图书馆的“我们承载的故事”，新加坡邮政芽笼邮政局的“生成的状态”和“循环之中”等。