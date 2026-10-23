▲洪亚弟个展“追忆（II）”

10月31日至11月8日

每日上午10时30分至晚上8时

爱雍·乌节四楼艺廊（ION Art，2 Orchard Turn S238801）

艺术讲座“洪亚弟的视觉语法”：10月31日（星期六）下午3时30分至5时

由南蛮艺苑主办，新加坡文化奖得主洪亚弟（83岁）的新展“追忆（II）”（Reminiscence (II)），将展出47件胶彩画与水墨画，追忆1997至2025年期间的城市景观、地方文化与生活记忆的视觉旅程。

洪亚弟是第二代知名画家，本展为他的第20次个展，呼应2013年在母校南洋艺术学院举办的“追忆（I）”。洪亚弟受访时说，时隔13年，如今他的用色相对比较大胆明亮，显示他的进一步探索。新作《观音堂》（2025年）中，他的用色更具活力，画风更为抽象，更具表现力，也更当代，个性更为鲜明。

洪亚弟亚克力画《马六甲河》（2011）。（南蛮艺苑提供）

洪亚弟亚克力画《巴黎塞纳河》（2013）。（南蛮艺苑提供）

洪亚弟油画《新加坡河》（1976）。（南蛮艺苑提供）

洪亚弟说，本次展品大部分未曾展过，以风景为主，但也各有几张静物画和中国水墨画，传达画家对不同种类与媒介创作的多元探索。他计划2027年举办大型回顾展，回溯1970年代至今的艺术路程。从本展唯一出自藏家的具象油画《新加坡河》（1976），可看出洪亚弟的来时路。

洪亚弟的创作足迹遍及中国桂林与苏州、马来西亚马六甲、法国巴黎、希腊圣托里尼、日本，以及新加坡的牛车水、史密斯街、安祥山与滨海湾等地。

对他而言，风景不仅是眼前所见，更是时间在人心中留下的印记。自1990年代以来，他逐渐发展出更具表现力的半抽象艺术语言，在具象与抽象之间探索景物的结构、空间与节奏。鲜明的色彩、厚实的画面肌理以及富有力量的笔触，使他的作品呈现生命力，并保留对真实世界的感知与回应。

洪亚弟主要运用丙烯媒材，结合调色刀，将红、黄、蓝、绿等色彩层层铺陈于画布之上，成为传递情绪、表达记忆与构建画面空间的重要元素。他的创作方式既体现西方现代艺术对形式、构成与色彩的探索，也融入东方艺术的气韵、节奏与精神表达，形成个人特色。