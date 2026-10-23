当一个地方消失了，我们留下什么？

当一个地方消失后，我们失去的，不仅是实体建筑，还有与之相连的知识、日常习惯、人际关系和记忆。

本地独立艺术机构OH! Open House（简称OH! ）联合创始人兼执行总监黄治维（Alan Oei）谈到全新项目“离开”（Departures）时说：“这个项目并不是要新加坡停止改变，而是要问，即使建筑、商家或景观不复存在，什么仍值得延续？艺术家让我们以不同方式看待这些地方，因为他们愿意花时间关注那些容易被忽略的事物，让我们也能看见这些故事。”

退休公务员夫妇黄吉生（左）和黄梅莲在2004年购入E63奎笼，并运营至2025年。（受访者提供）

“离开”首个活动是以位于乌敏岛近海的E63奎笼为题材，它曾是新加坡最后一批运营中的奎笼之一。前初级学院院长黄梅莲与前公务员丈夫黄吉生（Timothy Ng）在2004年购入E63奎笼，作为两人退休计划一部分。

黄梅莲10月21日晚在黄金大厦举行的OH!活动上说：“我们很喜欢到海边度假，而奎笼可说是海上的洋房。我们开始学习怎样运营奎笼，怎样修理旧引擎等。当年海水清澈，鱼收丰富，可达三四十桶。我犹记得第一次群鱼入网时的兴奋之情。”

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“离开”首个活动预展10月21日晚在黄金大厦Oh!Open House会所举行。（Oh!Open House提供）

然而，随着海水污染，受船坞业建设影响，鱼获大不如前，年产鱼量不足10公吨。黄梅莲说，有一次碰上赤潮，鱼儿全亡。此外，奎笼的维持费高昂，每年亏损超过10万元，21年总共损失200多万元。

国家文物局透过数码记录，保存E63奎笼实体结构和作业方式。黄梅莲本来计划与文物局合作，将奎笼转型为教育等用途，然而丈夫患癌逝世，她不得不在2025年挥别奎笼，并获得政府10万元赔偿金。

艺术家将渔网扁平化

“巴刹鱼”联合创办人陆勇义（站者左一）在布置海鲜晩餐。桌子周围与墙面为艺术家庄志伟（坐者左二）的装置作品，E63奎笼主人黄梅莲（坐者右一）坐在一旁。（黄向京摄）

新加坡艺术家兼策展人庄志伟（Daniel Chong，31岁）坦言，他那一代不知道奎笼是什么。与他同去探访的妈妈，对奎笼却有许多记忆，还注意到海岸线离奎笼非常近。他看到一边有人在潜水，另一边则飘来马来西亚工厂的化学味道。

艺术家庄志伟讲解其装置作品。（OH! Open House提供）

庄志伟运用黄吉生赠予他的奎笼渔网和木地板等素材，创作出《E63奎笼：扁平化》装置作品。他认为，扁平化（flattening）是很新加坡人的行为特征。散发海洋味道的渔网经受热处理，被压扁成形似倒钩的冷峻盘圈。海岸线的碎片置于其后，被网状结构切割成若干部分。通过“夷平”这一行为，曾经用于维持生计的渔网被转化为僵硬的边界，原有功能也随之丧失。海岸线变得支离破碎，令人难以接近，反映出国人与曾经塑造他们生活的海洋历史之间，距离正日益拉大。

鱼种消失让口味被遗忘

参峇味噌汤中的罗非鱼，在二战期间由日军引入新加坡。（黄向京摄）

奎笼曾是新加坡渔业的重要组成部分，在20世纪40年代有超过250家持牌奎笼运作，占本土海鲜产量约六成，在新加坡海洋经济发展进程中扮演不可或缺的角色。

位于乌敏岛近海的海上木屋E63奎笼，曾是新加坡最后一批运营中的奎笼之一。（OH! Open House提供）

新加坡渔业面貌已从奎笼野生捕捞转向养鱼业。专注于研究本地与区域鱼种的“巴刹鱼”（Pasarfish）联合创办人陆勇义（Kenny Lek，34岁）说，养殖场营运也不容易，两年前本地有108家养殖场，现今仅存不到70家。

陆勇义指出，很多鱼种逐渐消失，不仅因为水质不适合养殖，更因为人们已经忘记过去的口味。因此，该组织主办湿巴刹导览，让公众认识不同品种，保留对鱼类的传统知识。

他举来自林厝港的鲻鱼（mullet）为例说，很多人以为鱼一定要清蒸，但此鱼煮熟后冰镇食用，肉质细滑，且有一层丰厚的鱼腹油脂。龙虎斑或杂交石斑鱼（hybrid grouper）以前很受欢迎，是人工杂交培育而成的优质鱼种。香脆小凤尾鱼（也称江鱼仔，anchovy）在本地找不到，主要来自印度尼西亚婆罗洲。参峇味噌汤中的罗非鱼（tilapia）是在二战期间由日军引入新加坡。

他认为，知道我们怎么煮、怎么吃鱼是重要的，那是我们身份认同的依据。

最后一家运营中的锯木厂

“离开”第二个活动在新松林火锯木厂展开。（OH! Open House提供）

“离开”的第二个活动，是新加坡最后一家仍在运作，将于2026年底停业的锯木厂——1912年创立的新松林火锯木厂。包括赵仁辉在内的艺术家，将在11月7日于锯木厂内，围绕厂内材料及其背后的人物展开创作，探索锯木厂曾扮演的角色，以及对木材知识的数代积累。“离开”第三场活动，定于2027年在黄金大厦一家黑胶唱片店出发。

▲OH! Open House“离开”

E63奎笼活动

10月23日至25日（星期五至日）

黄金大厦（6001 Beach Road #22-06 Golden Mile Tower S199589）

每人$108

新松林火锯木厂

11月7日（星期六）

2 Sungei Kadut St 5 S728949

每人$68

购票链接：bit.ly/ohprogrammes

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