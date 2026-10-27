新加坡国家美术馆高层再现人事变动。新加坡国家美术馆首席策展人帕特里克·弗洛雷斯（Patrick Flores，57岁）博士和美术馆体验与运营助理总裁李耀康（Chris Lee，55岁）将于12月离职。这是继2026年9月公布该馆总裁兼馆长陈维德博士将于2027年之前卸下这两个职务后，另一次高层领导层的重大变动。目前馆长一职仍悬空。

国家美术馆候任总裁、前新加坡交响乐团总裁庄学鹏将于2027年1月1日接任。针对最新的人事变动，庄学鹏在10月27日答复本报询问时说：“我们衷心感谢他们每一位在美术馆成立首十年所作的贡献。临时领导安排已就位，美术馆的各项活动、合作及服务均按计划继续进行。我们期待在未来几个月分享更多有关美术馆下一阶段发展的消息。”

对于如何物色人选，填补馆长和首席策展人的空缺，国家美术馆表示在这一过渡期间“审视最有利于支持美术馆长远发展的未来人事任命”。

首席策展人一职由陈维德于2024年设立。出生于伊洛伊洛的弗洛雷斯曾是菲律宾大学艺术系艺术研究教授，于2022年加入美术馆，离职后将返回菲律宾。他担任首席策展人期间，国家美术馆举办了“他者之城：1920年代至1940年代在巴黎的亚洲艺术家”等重磅展览，也推出了该馆首个R18级展览“炽焰：东南亚艺术中的情欲”。原定于2026年5月举行的“季风之后：东南亚的艺术与战争”展览，因全球局势不明朗而推迟。

庄学鹏（左图）2027年起出任国家美术馆新任总裁。届时，陈维德博士将卸任国家美术馆总裁兼馆长。（国家美术馆提供）

弗洛雷斯还参与制定国家美术馆东南亚历史常设展厅未来的策展方向，该展厅翻新工程费时一年半，预计于2027年11月重新开放。

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李耀康2016年加入国家美术馆，负责观众体验事务。他离职后将于12月16日出任Medan Pasar Realty和Muara Arts的总裁。这项位于吉隆坡的非营利艺术计划将于11月1日开设一家聚焦马来西亚及东南亚艺术的公共美术馆，并计划于2029年开设一座表演艺术剧院。