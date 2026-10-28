▲“艺海画缘”第五回书画联展

10月30日至11月4日

上午9时30分至晚上7时

新加坡视觉艺术中心（10 Penang Road #01-02 S238469）

由新加坡视觉艺术中心和一雅轩联办，“艺海画缘2026”第五回书画联展展出新加坡五位画家——何白沙、吴秋来、江东航、许立志和余瑞庆的近作六十余幅作品，山水、人物、花鸟、书法兼备，风格多元，意趣盎然。五家汇展，各展所长；丹青焕彩，艺海同缘。

何白沙水墨画《荆关董巨续篇章》。（何白沙提供）

何白沙深耕山水创作多年，专以太行、崂山为创作对象，画风沉雄苍劲、气韵浑厚，擅以泼墨泼彩写意山川气象，尽现北国名山雄峻奇秀之姿。本次特别展出12开太行山水册页，笔墨精工，意境悠远。

吴秋来多年来以单峰骆驼为重点创作题材，笔墨温润质朴，意境苍茫空灵。本次展出多幅印度拉贾斯坦风情的骆驼人物画作、多幅大象图轴及20年前绘就的印族仕女画旧作，异域风情与人文底蕴相融，耐人寻味。

江东航水墨画《春江水暖鸭先知》。（江东航提供）

江东航参展的花鸟作品皆为指画，天然成趣，构图灵动，脱常规笔墨束缚，别有一番清雅妙趣。

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许立志水墨画《金刚经》。（许立志提供）

余瑞庆水墨画《探幽深处听流水》。（余瑞庆提供）

许立志的书法风骨卓然，笔力刚劲挺拔。本次展出精品书法条幅、雅致扇面作品，其中微书《金刚经》配以佛像系列，精妙入微，禅意深邃。余瑞庆为何白沙入室高徒，专注太行、崂山山水创作。笔墨浑厚，章法稳健，承传统、有新意，是具潜力的青年书画新锐。