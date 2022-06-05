新加坡美术馆新展“长物—纸” 纸张说故事无声有色

九位艺术家以纸张为平台雕塑各自的生命历程，从宏观的时局、宇宙、大自然到微观的自身文化与传统，以及个人的成长印记，赋予纸张生命力与色彩。

一张平凡无奇的纸能激发出什么可能？一张纸能引领我们进入怎样的奇妙世界？在这个日益数码化的世界，纸还有实际价值吗？不同领域的艺术家如何看待纸？

新加坡美术馆的新展“长物—纸”（Superfluous Things: Paper），展出九位艺术家的五件纸作品。在他们眼中，纸张不只是一个字词、一个想法和一个过程，更是一个平台，展示艺术家的生命经历与印记。他们大多数传承手工创作纸艺的悠久传统，却用来叙述自己的故事，赋予宝贵的个人和文化记忆，使得纸创作带有强烈的自传色彩。

都市奇想与童话世界

传统手工纸艺经过当代诠释，构造出奇想的都市和童话世界。本地设计与艺术组合Phunk和日本知名平面设计师、艺术家田名网敬一（Keiichi Tanaami）的纸装置《奇想都市》，让曾在日本江户至明治时代流行的剪贴立体游戏“立版古”（tatebanko）以新的精神面貌重返当代舞台。与当时多为观赏用的浮世绘不同之处在于，“立版古”多半具有制作与摆饰的乐趣。

今年高龄86仍活跃的田名网敬一以荒诞奇幻的风格闻名，通过拼贴画、动漫和素描的结合，交织着战争、美国和日本波普文化图像，传达和平信息。他是日本上世纪60年代波普艺术与前卫艺术的开拓者，迷恋于传统的大众手工纸艺“立版古”，并将之介绍给Phunk，并于2010年合作《奇想都市》，为新加坡美术馆收藏。

这件需要抬头仰望的作品很有趣，带自传色彩。当代版“立版古”黑白一面呈现嘉年华式的游乐场，是1994年创办Phunk的陈俊达、陈文祥、朱文辉和陈威廉缅怀的童年记忆。他们是2007年总统设计奖得主，深受西方摇滚乐与流行文化、东方武侠小说、日本动漫文化的影响。

彩色万花筒般迷幻图像那面则带出田名网敬一生命中两段关键印记：二战时亲睹东京被轰炸，以及1981年患胸膜炎入院四个月，服药后半夜产生的各种幻觉（比如窗外的松树扭曲变形倒在房子上）。两面构成强烈的对照，是融合记忆的奇想都市景观。

构想中的世界版图

来自发明纸张的国度——中国，当代艺术家李洪波以大型纸艺装置闻名。艺术家出生吉林，童年时没太多玩具，就玩起源于汉朝的蜂窝灯笼。他觉得它灵活坚固，可以轻松折叠回原形。目前在北京生活的李洪波在这基础上扩大、发展出新技法，手工折叠粘合创作出大型纸雕。

《童话世界》（2010-2016）的色感非常吸睛，在色彩和纸张背后，每个雕塑是构想中的世界版图，意味着边界和界限如同纸雕结构，可以平放、扭曲或拉伸。李洪波曾说，每一个国家都有自己丰富的文明和文化，但欲望和利益驱使大家互相掠夺他人文明，我们应该尊重每个人的生活境遇，尊重每个国家文明的起始发生及过程，这样才能够构成一个丰富多彩的世界，所以作品名为《童话世界》。

迷你纸雕叙述现实

不少访客想把《一步接一步》看得更清楚，就不小心踩入禁线内。《一步接一步》（2017-2022）由一组超过80个迷你纸雕组成，在火柴盒大小（约六七公分）的舞台上，展现既反映现实也充满想象力的场景。有些源自疫情，如公共场合桌椅封上红白条；渴望起飞的单人机舱座位，有些则出自对日常生活的入微观察，也天马行空。有个场景描绘大洪水如八爪鱼卷走车辆，幽默地刻画天灾的破坏力。

本地艺术工作者张涵欣的《一步接一步》由一组超过80个迷你纸雕组成。（部分作品，左起）组屋楼下的公共围凳，单人机舱座位显示疫情期间人们渴望起飞，以及大洪水如八爪鱼般卷走车辆。（新加坡美术馆提供图片）

《一步接一步》是张涵欣自主发起的项目，从2017年起，她规定自己每天创作一个火柴盒纸雕塑，长达100天。每个纸雕大约需要五到六个小时完成。张涵欣说，在如此微小的范围内工作，使她能以全新的眼光看待事物，对纸材料有更好的理解，从中实验了更复杂的叙事。

张涵欣在马来西亚出生，现为新加坡公民，从事商业布景设计、照片插图和装置，实践专注于以工艺为基础的媒体，擅长制作复杂的纸雕和触觉插图，拥抱游戏的记忆。

宏大私密的宇宙观

在黑色墙面上的白色皮影似剪纸装置《佐里·佐兰》（Joli Jolan），命名自爪哇词语，意思是交换，交易和∕或更换，而印度尼西亚艺术家朱马阿迪（Jamaadi）将之诠释为宏大却又私密的宇宙观。



印尼艺术家朱马阿迪的《佐里·佐兰》展示宏大却又私密的宇宙观。（新加坡美术馆提供图片）

这作品乍看是异想天开，但仔细一看，它揭示了一个奇特的世界。自传式人物提着各种各样的物品，从黄梨、鱼骨、人足到迷你山丘、建筑物等。还有不断重复出现的图案，如水牛、生之树、无根之树，呈现的既是爪哇人传统的世界观，又是全球化后现代社会的游牧人生。

朱马阿迪经常游走于印尼日惹与澳大利亚悉尼的工作室，艺术创作带有诗意的感性，经常采用源自家乡的工艺（如皮影戏）。他在《佐里·佐兰》将个人肖像和有机图案交织在一起，体现自然界和精神世界的交汇。

本地编剧、艺术工作者那比拉·赛伊德的文本创作《100多无谓的语句》（局部）。（新加坡美术馆提供图片）

《佐里·佐兰》与本地编剧、艺术工作者那比拉·赛伊德（Nabilah Said）的《100多无谓的语句》是美术馆新委托的作品。《100多无谓的语句》是以100多个句子，探索、思考纸张在我们日常生活中的功能，以及赋予它的各种意义。

“长物—纸”展览

即日起至8月14日

每天上午10时至晚上7时

新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园第二展厅与The Engine Room

39 Keppel Rd

#01-02 Tanjong Pagar Distripark S089065