可持续设计回收废材 一次性木块变玩具

从材料出发的可持续性设计，在2023年新加坡设计周是个话题。本地设计工作室NextOfKin Creatives与新加坡ChopValue合作，将回收的一次性木筷变成大人的玩具摆设品。索尼的产品包装则使用自家研制的原生混合材料，来自竹子、甘蔗纤维及再生纸，以减少对塑料的依赖，迈向环境零负荷的目标。

亚洲社会用餐常用一次性木筷，打包食物更少不了它。光是新加坡，每年用丢3亿3000万到3亿8000万支木筷，也就是每天弃筷数量高达90万到100万支，数目惊人。

木竹工程师Felix Bőck 2016年在温哥华创办的ChopValue，从这不起眼的废筷切入，开发成循环经济的新环保材料，再生为家具与生活用品。在新加坡，经营废物管理数码解决方案“智慧城市”（SmartCity Solutions）的夫妻档李俊仁（42岁）和邱钰婷（38岁）接触到ChopValue后，迅速买下其新马特许经营权，因为既环保亲环境，又是生意新方案，两全其美。

邱钰婷接受《联合早报》访问时说，自2021年9月公司成立以来，仅有超过1200万支木筷再循环使用，制作成餐桌、家居装饰品、建材等。目前有十名员工，她希望全新加坡的木筷都可以回收，鼓励国人少用一次性木筷，一旦完成目标，就转向下一个废材。