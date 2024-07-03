国家博物馆特展：国人玩具总动员 追忆集体童年玩伴

国家博物馆举行特展“玩伴：打开记忆的玩具箱”，从麦当劳随开心餐附送的玩具，模型玩具车、掌上电子游戏机、电子宠物机，到与国际品牌合作的潮玩，看国人的“玩伴”从1980年代至今的演变。记者也访问借出藏品展出的本地玩具收藏家，谈他们如何与玩具结缘。

你还记得2000年1月全城疯狂收集麦当劳推出的吉蒂猫玩偶吗？那时你可曾陪家人摸黑起早排长龙抢购？或者目睹文庆路分店的玻璃门因承受不了群众推挤，爆破后导致七人受伤？



走入国家博物馆特展“玩伴：打开记忆的玩具箱”（Play: Date—Unlocking Cabinets of Play），右边一整面展墙，布满从20世纪80年代至今的麦当劳玩具，件件都勾起国人的回忆。除了引爆抢购疯潮的一对太空婚嫁主题的吉蒂和丹尼尔猫娃娃，还有变形功能的汉堡包、薯条、麦香鸡玩具；怀旧风的麦当劳叔叔与朋友公仔；以及2021年疫情期间，麦当劳随外卖附赠的Jenga叠叠木益智游戏，让国人度过居家闭关防疫的日子。

25年每星期吃开心餐这些玩具皆由本地麦当劳周边产品收藏家郑瑞福（48岁）精选借展。他服完兵役后投入职场，赚了钱后开始收集爱好。除了玩具，他还收集麦当劳徽章、员工制服、包装等。该收的他都不会错过，藏品应有尽有，“我每个星期四会吃开心餐收集玩具，吃了25年。那些市面上买不到的就上网买。我的收藏等同于麦当劳在新加坡的历史。”