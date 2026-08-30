8月初，在百胜楼的Basheer书店内，举行了一场名为“The Life and Death of the Human Soul of Design”（设计中人类灵魂的生与死）的展览。书店专门辟出一块不到10平米的空间，腾空了书架，布置成展览。这里没有宏大的展品，也没有数码互动装置，但却吸引到不少设计圈人士来观展，并引发思考与对话。

策展人是本地资深创意人林抒翩（Pann Lim，53岁），作为创意工作室“亲设地”（Kinetic）的联合创办人兼创意总监、总统设计奖获得者，他在创意设计领域深耕28年。筹办这场展览的初衷源于他的一个困扰：过去两年经常有人问起关于AI的问题，年轻人关心有了AI未来还需要设计师吗，还有必要学设计吗？家长疑虑，让孩子学设计将来找得到工作吗？对此林抒翩也没有答案，面对这一新趋势，他觉得单从经验出发给出的判断似乎不具说服力。最终他决定回归校园，花一整年时间到拉萨尔艺术学院，通过艺术硕士论文的研究，专门去搞懂一个问题——在AI时代，人类的设计之魂将何去何从？

采访中林抒翩笑说自己并不是很会读书的人，但选择通过学术研究的方式，去了解眼下这个棘手的议题，是一种系统性的探索。“不然还能用什么方式回答，才能让人信服呢？通过设置对比试验，收集到来自20多个国家的问卷反馈，虽不足以说这就是正确答案，但至少提供了某种意义上的指向。如果这能帮助到哪怕一小群人，对我来说就已经足够了。”