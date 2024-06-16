废水逆袭成佳酿　豆清酿出威士忌

豆清是豆腐挤压成型过程中沥出的水分，通常当废水处理。食品科技公司新加坡幸福科技巧用豆清酿出威士忌，并希望将这门技术推广到国外，让更多人有机会尝到美味又环保的豆清酒精饮料。

几乎任何一种产品都能用更环保的方式制作，包括威士忌。

眼前这瓶500毫升的威士忌，应该是在本地能买到的碳足迹最低的威士忌，也是世界首创的豆清威士忌。本地食品科技公司新加坡幸福科技（SinFooTech）在大士一个面积不到2000平方公尺的厂房内，以被豆腐厂丢弃的豆清（soy whey）酿酒。第一个产品豆清酒Sachi在2021年上架，公司继续研发其他豆清酒精饮料，今年完成了首批威士忌的酿制。

豆清来自厂房对面的豆腐厂，它是豆腐挤压成型过程中沥出的水分，会在三小时内腐坏，所以一般当废水处理。但它其实含蛋白质、低聚醣、矿物质，以及有益心血管和骨骼健康的黄豆异黄酮。

新加坡幸福科技总裁黄伟祥希望和更多外国企业合作，以豆清酿出符合不同喜好的酒精饮料。（龙国雄摄）

消费者重视环保也在意价格

公司总裁黄伟祥用了两年时间策划Sachi豆清威士忌项目，接着从发酵到二次蒸馏（double distillation）和陈酿（ageing），耗时一年半。陈酿用的是从日本、美国和中国等地进口的橡木桶，一年后装瓶（本地气温和湿度较高，所以陈酿时间较短），酒精浓度48%。

黄伟祥原想用本地木材制成的木桶，无奈价格让人却步，一个小木桶要价2000元，威士忌得天价出售才能回本。黄伟祥说：“虽然越来越多人重视环保，但很多消费者对价钱还是相当敏感。即便是比较环保的产品，要是价钱比其他选择贵太多，可能会乏人问津。”

第一批豆清威士忌140瓶，没有公开发售，一部分卖给黄伟祥的友人，希望大家喝了提供意见，其余用作行销用途，比如让餐馆和外国的生意伙伴试喝。黄伟祥计划在收集意见后改善酿制过程，明年推出第二批威士忌，公众最快可在这两个月于Sachi官网预购，预购价$450（500毫升）。

豆清威士忌取名1831，原因之一是酿造过程使用的科菲蒸馏器是在1831年发明。（龙国雄摄）

口感顺滑带微甘花果味

豆清威士忌取名1831，黄伟祥说有两个原因。据他所知，威士忌是在1831年来到新加坡，而且豆清威士忌选用的科菲蒸馏器（coffey still）也是在1831年发明。当然，这是一种聪明的品牌行销方法，市面上许多受欢迎的威士忌都主打悠久历史。

采访当天试喝了一点，第一印象是顺滑、轻盈，隐约闻到香草香，接着尝到微甘的花果味。如果不喜欢辛辣或带有浓郁烟熏味的威士忌，这款豆清威士应该会符合你的喜好。

Sachi的1831豆清威士忌经过发酵和二次蒸馏后，会放在橡木桶内陈酿一年。（龙国雄摄）

黄伟祥说：“我们的酿制技术已经成熟，只要在豆清中加入不同的酵母和天然酸（natural acids），就能酿制不同的酒精饮料。每一种酵母配方都有不同的香味和味道，除了豆清酒和威士忌，也能酿造白酒、黄酒、伏特加、琴酒、龙舌兰和利口酒（liquer）等。”

分销平台不易找

本地市场小，发挥的环保效益始终有限，黄伟祥积极和外国企业合作，希望在不同国家推出以他的技术制成，符合当地顾客喜好的豆清酒精饮料，比如在墨西哥卖豆清龙舌兰。他在中国已经找到合作伙伴，期待很快看到世界首个豆清白酒。

黄伟祥认为，环保永续不只是体现在公司对环境造成的影响以及产品的碳足迹，公司本身也要赚钱，才能继续发展下去。他指出，本地酿酒成本高昂，而且许多本地顾客偏好外国品牌，要找到分销平台不容易。Sachi豆清酒原本依赖网上销售，但冠病疫情缓解之后，居家喝酒的人少了，对Sachi的销量有不小的打击。

Sachi第二批豆清威士忌会在这两个月开放预购，价钱$450（500毫升）。（龙国雄摄）

两年前的访问，黄伟祥提到目标是每月生产1万公升酒精饮料，他坦言这个目标并未达成，而且过去每个月能用上2000至3000公升的豆清，现在只用大约一半。若无法增加生产量，成本和售价都难以下降。但他坚信环保势在必行，所以会继续着重行销并开拓外国版图，期待全球多个地方都能善用原本会被丢弃的豆清，把它变成佳酿。

更环保饮酒法

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