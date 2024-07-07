为电子产品续命　迈向零电子垃圾世界

南洋理工大学电子工程学系毕业生陈劲晖开设myhalo商店，除了买卖和维修电子产品，还希望能为无电子垃圾世界的愿景尽一分力。他透过回购、维修、咨询，教育公众延长产品使用期，进而减少电子垃圾。

你家里有旧手机或电脑吗？或许已经慢了、坏了，却担心数据被偷或是觉得浪费而不舍得丢掉？

家里有不再使用的旧手机，与其收着，不如捐给有需要的人或卖给其他人继续使用。（龙国雄摄）

myhalo创办人陈劲晖（45岁）鼓励公众把不再使用的电子产品带到白沙浮商业城（Bugis Junction）三楼的myhalo CircularXchange，膨胀的充电器也好，旧到无法卖给其他二手店的手机也行，myhalo照单全收。还有买卖价值的，myhalo会向顾客购买，其他的会转交给电子垃圾回收商。

更难得的是，即便带去的产品没有买卖价值，顾客还是会获得30元礼券，可用来购买店内的二手手机、电脑、平板，或支付电子器材的维修费。

陈劲晖说：“研究显示，国人平均拥有3.3台电子产品，其中53%没有经常使用。我们的目标是教育公众延长产品的使用期，如果不要维修或继续使用，就卖掉让其他人购买。”

维修兼买卖二手电子产品

陈劲晖20多年前在南洋理工大学念书时，开始维修和买卖电子产品，当初的出发点和环保无关。

陈劲晖毕业自南洋理工大学电子工程学系，大学时期就开始修理电脑和手机。（龙国雄摄）

当时手机未普及化，他为了和女友（现在的妻子）煲电话粥买了一台手机，没想到才聊一会儿，手机就发热。修读电子工程系的他把手机拆开换零件，试图解决发热问题。手机难不倒他，接着他修理同学的电脑，并逐渐发展成一门生意。2003年未毕业，他就创办了PC Dreams。

PC Dreams除了提供维修服务，也买卖二手电子产品。陈劲晖说：“起初是为了帮女友卖电脑，结果发现利润不错。我的运气很好，几个月内就赚了第一桶金。”

一场大火点燃环保火苗

PC Dreams的发展相当顺利，2007年起先后与Lenovo、iStudio、Dell等数个大品牌合作，提供维修服务，或成为指定换购商家。陈劲晖把永续与环保当作明确目标，其实是2016年后的事。

2014年7月，店面因员工吸烟引起火患，九成商品被烧毁，还要赔偿隔壁租户。陈劲晖用了一年半的时间思考未来，“早期的目标是赚钱，但赚钱不应该是唯一目标。公司需要好的愿景，才能走得长远。”

每次有电子产品投入回收箱，店里天花板的世界地图就会亮起，象征陈劲晖朝“无电子垃圾世界”的愿景又迈出一步。（龙国雄摄）

经过深思熟虑，他为PC Dreams定下的愿景是：没有电子垃圾的世界；使命是建立一个拥抱零电子垃圾生活的族群。怎么做到？他认为除了继续与不同品牌和电器商合作经营回购生意，也要为消费者提供一站式服务。

PC Dreams在2021年以myhalo（我的光环）这个新名字出击，主要服务包括买卖和维修电子产品。所有产品经过细心检查，检查项目多达30样，还有ISO 9001认证。售价方面视产品而定，有129元的手机、199元的笔电，也有超过3000元的电竞电脑。

myhalo的包装袋以坚韧的竹纤维制造，质感佳，可重复使用。（龙国雄摄）

陈劲晖也和营销公司Xpointo合作经营企业社会责任企划Bridge the Digital Divide，两年内捐出1200多台手机和电脑等器材，受益人包括弱势妇女、孩童和客工。有意捐赠的公众，可把产品带到myhalo门市。

myhalo在显眼位置摆放捐赠箱，鼓励公众捐出手机。（龙国雄摄）

为环保牺牲赚钱机会

为了贯彻环保理念，陈劲晖甚至牺牲一些赚钱的机会，“我们不卖屏幕保护膜，因为薄薄一片保护膜需要大盒包装，碳足迹不小。”myhalo选用零包装的保护膜，根据屏幕大小直接裁剪，并为每名顾客提供第一次免费贴膜。

接下来，myhalo将推出免费咨询服务，暂定每月两次，每名顾客有15分钟咨询时间，店员会解答关于电子产品的疑问。陈劲晖说：“根据我们的调查，顾客的手机平均用了2.7年就会换掉，我们希望透过咨询，帮助大家延长产品寿命。”

绿生活小知识：如何延长手机电脑寿命？

无论是手机、平板或电脑，妥善照顾和使用就能延长寿命。（龙国雄摄）

你的手机用了几年？根据欧洲环境局（EEB）2019年发表的报告，洗衣机、吸尘机、笔电和手机的使用期都必须延长数年，才能减少对全球暖化造成的影响。其中影响最大的是手机，智能手机要至少用25年，吸尘机11年，电脑则是20年。

碳足迹越大的器材，越应该延长使用。myhalo店里清楚解释笔电不同组成部分的碳足迹。（龙国雄摄）

目标遥不可及？那至少延长一年吧！EEB的分析显示，如果欧盟国家把所有手机、笔电、洗衣机和吸尘机的使用期延长一年，等于每年减少400万吨二氧化碳排放量，即200万辆车子在一年内的排放量。

陈劲晖的电脑用了超过11年。他提供以下建议，助大家给手机、平板和电脑“延年益寿”。