为电子产品续命　迈向零电子垃圾世界

南洋理工大学电子工程学系毕业生陈劲晖开设myhalo商店，除了买卖和维修电子产品，还希望能为无电子垃圾世界的愿景尽一分力。他透过回购、维修、咨询，教育公众延长产品使用期，进而减少电子垃圾。
你家里有旧手机或电脑吗？或许已经慢了、坏了，却担心数据被偷或是觉得浪费而不舍得丢掉？
myhalo创办人陈劲晖（45岁）鼓励公众把不再使用的电子产品带到白沙浮商业城（Bugis Junction）三楼的myhalo CircularXchange，膨胀的充电器也好，旧到无法卖给其他二手店的手机也行，myhalo照单全收。还有买卖价值的，myhalo会向顾客购买，其他的会转交给电子垃圾回收商。
更难得的是，即便带去的产品没有买卖价值，顾客还是会获得30元礼券，可用来购买店内的二手手机、电脑、平板，或支付电子器材的维修费。
陈劲晖说：“研究显示，国人平均拥有3.3台电子产品，其中53%没有经常使用。我们的目标是教育公众延长产品的使用期，如果不要维修或继续使用，就卖掉让其他人购买。”
维修兼买卖二手电子产品
陈劲晖20多年前在南洋理工大学念书时，开始维修和买卖电子产品，当初的出发点和环保无关。
当时手机未普及化，他为了和女友（现在的妻子）煲电话粥买了一台手机，没想到才聊一会儿，手机就发热。修读电子工程系的他把手机拆开换零件，试图解决发热问题。手机难不倒他，接着他修理同学的电脑，并逐渐发展成一门生意。2003年未毕业，他就创办了PC Dreams。
PC Dreams除了提供维修服务，也买卖二手电子产品。陈劲晖说：“起初是为了帮女友卖电脑，结果发现利润不错。我的运气很好，几个月内就赚了第一桶金。”
一场大火点燃环保火苗
PC Dreams的发展相当顺利，2007年起先后与Lenovo、iStudio、Dell等数个大品牌合作，提供维修服务，或成为指定换购商家。陈劲晖把永续与环保当作明确目标，其实是2016年后的事。
2014年7月，店面因员工吸烟引起火患，九成商品被烧毁，还要赔偿隔壁租户。陈劲晖用了一年半的时间思考未来，“早期的目标是赚钱，但赚钱不应该是唯一目标。公司需要好的愿景，才能走得长远。”
经过深思熟虑，他为PC Dreams定下的愿景是：没有电子垃圾的世界；使命是建立一个拥抱零电子垃圾生活的族群。怎么做到？他认为除了继续与不同品牌和电器商合作经营回购生意，也要为消费者提供一站式服务。
PC Dreams在2021年以myhalo（我的光环）这个新名字出击，主要服务包括买卖和维修电子产品。所有产品经过细心检查，检查项目多达30样，还有ISO 9001认证。售价方面视产品而定，有129元的手机、199元的笔电，也有超过3000元的电竞电脑。
陈劲晖也和营销公司Xpointo合作经营企业社会责任企划Bridge the Digital Divide，两年内捐出1200多台手机和电脑等器材，受益人包括弱势妇女、孩童和客工。有意捐赠的公众，可把产品带到myhalo门市。
为环保牺牲赚钱机会
为了贯彻环保理念，陈劲晖甚至牺牲一些赚钱的机会，“我们不卖屏幕保护膜，因为薄薄一片保护膜需要大盒包装，碳足迹不小。”myhalo选用零包装的保护膜，根据屏幕大小直接裁剪，并为每名顾客提供第一次免费贴膜。
接下来，myhalo将推出免费咨询服务，暂定每月两次，每名顾客有15分钟咨询时间，店员会解答关于电子产品的疑问。陈劲晖说：“根据我们的调查，顾客的手机平均用了2.7年就会换掉，我们希望透过咨询，帮助大家延长产品寿命。”
绿生活小知识：如何延长手机电脑寿命？
你的手机用了几年？根据欧洲环境局（EEB）2019年发表的报告，洗衣机、吸尘机、笔电和手机的使用期都必须延长数年，才能减少对全球暖化造成的影响。其中影响最大的是手机，智能手机要至少用25年，吸尘机11年，电脑则是20年。
目标遥不可及？那至少延长一年吧！EEB的分析显示，如果欧盟国家把所有手机、笔电、洗衣机和吸尘机的使用期延长一年，等于每年减少400万吨二氧化碳排放量，即200万辆车子在一年内的排放量。
陈劲晖的电脑用了超过11年。他提供以下建议，助大家给手机、平板和电脑“延年益寿”。
- 病从浅中医，发现产品有任何不对劲要尽早“求诊”，较容易“治愈”。等到严重故障才求救，可能为时已晚。
- 不出问题也要定期维护。填补散热膏、清理组件，有助延长电池寿命，避免电脑运作速度变慢。
- 手机掉进马桶？电脑淋到雨？关掉，外部抹干，尽快送修。切忌关了又开，因为可能造成短路。
- 不要随便安装来历不明的应用或软件，定时清除浏览器的浏览数据和cookies。