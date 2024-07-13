历来规模最大 逛Green-House 2024环保市集 参与永续创新生活

80多个品牌，1万8000平方英尺——本地永续环保市集Green-House 7月13日和14日（星期六和星期日）举行，这是历来规模最大的一次。

Renew主题区的Circling Zero艺术展，展品包括马赛地旧汽车零件制成的棋子。（陈映蓁摄）

Green-House由环保设计工作室Pass It On策划，2024年选在本地最新创意园区New Bahru（南侨中学旧校舍）举行。公众可免费入场，探索三个主题区：Renew（更新） 、Reimagine（重新想象）、Reconnect（重新联系）。

旧汽车零件变家具

Renew在名为“The Factory”的空间举行，亮相的本地品牌都展现了升级再造的精神，例如Objects.re的二手家具、FIN Crafted的包包和零钱包，以及Offcut的文具。

这里还有两个具特色的艺术展览和装置。Circling Zero把马赛地的旧汽车零件变成兼具艺术性的家具和家居用品；The Samsonite: Tomorrow is Here有本地纺织品艺术家Natalia Tan现场示范如何使用织布机，把旧行李箱的布料制成挂毯。公众可以把不要的布料带到现场，亲手试试织布。

此外，公众可在放映区免费观看新加坡大自然电影节筛选的影片。

Nespresso除了提供免费咖啡，也让公众看到咖啡胶囊的回收和再循环机制。（陈映蓁摄）

有意领养宠物可现场咨询

位于旧学校礼堂的Reimagine主题区，展示许多体现永续与创新精神的品牌，例如Homebody的环保厨房用具，以及欢迎公众自备容器的零包装洁手和护肤用品。Nespresso也在现场分发免费咖啡，并展示咖啡胶囊的回收和再循环机制。

Reconnect在户外的大草地举行，欢迎公众到现场野餐，或携带宠物参与宠物摄影比赛。比赛奖品是马赛地和Helinox特别打造的露营配套（包括高背露营椅），限量25套，属非卖品，每套价值超过400元。

爱狗协会（Chained Dog Awareness Singapore）、猫福利协会（Cat Welfare Society），以及新加坡家兔协会（House Rabbit Society of Singapore）都参与了本届Green-House，欢迎有意领养宠物的公众前往咨询。

Green-House 2024