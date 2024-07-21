种菜没想象中困难。为鼓励更多小朋友开始种菜，Bollywood农场出版适合小朋友阅读的园艺指南，介绍30种国人熟悉的果菜，解说浅白易懂，还附有写实风格的插图。

种菜没想象中难，三四岁就可以开始培养绿手指。为了鼓励更多小朋友开始种菜，特别是在本地容易生长的“甘榜果菜”，Bollywood农场（前称Bollywood Veggies）上个月出版了适合小朋友阅读的Kampong Plants & Kampong Planting（《甘榜植物及甘榜种植》）。

书中介绍30种国人应该会熟悉的果菜，包括绿叶蔬菜、豆类、茄科植物、瓜果、香料、叶类和可食花卉等，解说浅白易懂，还附有写实风格的插图。其他内容包括入门贴士和培植技巧，还有八道使用本地果菜的食谱，如叁巴峇拉煎、臭豆炒叁巴虾和香草饭（nasi ulam）等。

作者Carolyn Ortega（（卡罗琳·奥尔特加））以浅白易懂的英语介绍30种甘榜植物，插图由她的19岁侄子Elijah负责。（陈映蓁摄）

Bollywood农场创办人爱慧·星（Ivy Singh）说：“园艺就像游泳，是小朋友应该学的基本生活技能。这些技能能够让我们更稳重，更懂得脚踏实地。”

Bollywood农场创办人Ivy Singh（右）邀请朋友Carolyn Ortega执笔，希望更多人可以通过种植可食植物滋养身心。（受访者提供）

她邀请相交10多年的朋友Carolyn Ortega（卡罗琳·奥尔特加）为这本书执笔，插图由卡罗琳的19岁侄子Elijah负责。本身喜欢烹饪和园艺的卡罗琳在阳台花园种了香草，下厨时可现采现用，新鲜美味。她说：“希望这本书能够鼓励大家种植可食植物，并且品尝自己的劳动成果，滋养身心。你除了可以享受整个过程，还可以吃得更安心，因为不必担心会把农药或化肥吃下去。”

卡罗琳指出，许多人习惯去超市买菜，但超市常常使用大量塑料包装，自己种菜绝对是更环保的一种做法。“自己种的菜看起来有点难看也没关系，其实不必要求百分百完美。”

根据居住环境选择适当做法

房子太小没地方种菜？光照不足？在《甘榜植物及甘榜种植》新书推介会上，特别嘉宾新加坡园艺协会会长陈柔浩受访时强调：每个人都可以根据自己的居住环境和喜好选择最适合的种菜方法。他也为国家公园局的锦簇社区奖（Community in Bloom Awards）担任评审，看过各式各样的社区花园，“无论年龄、种族、背景或居住环境，都可以尝试园艺，而且可以一家大小一同参与。”

陈柔浩本身偏好土壤种植，因为比较接近大自然，但他认为种植方法与媒介是个人选择，视喜好而定。至于种什么最理想？他建议根据光照以及时间表做决定，例如他常鼓励学校安排学生种番茄，因为“从播种到收成可以在一个学期（半年内）完成。”

自由撰稿人Surabhi Pandey（苏拉碧·潘迪）偕同三岁半的女儿参与6月30日在Bollywood农场举行的新书推介会，女儿一眼认出书中多种植物。（受访者提供）

以身作则让孩子远离屏幕

言教不如身教，要鼓励小朋友种菜，家长首先必须对园艺感兴趣。偕同三岁半的女儿出席推介会的自由撰稿人Surabhi Pandey（苏拉碧·潘迪）常带孩子去花园和海边，让她多接触花草树木；身为兴都教徒，她也会和女儿介绍拜拜用的各种花草。

“女儿不到两岁的时候，托管中心的老师就让孩子认识各种昆虫，所以她现在看到蚯蚓或蜘蛛都不会感到害怕，反而觉得亲切。”苏拉碧认为家长也不应该在孩子面前表现出“泥土好脏”或是“虫子好可怕”，以免孩子心生抗拒。

现在，苏拉碧的女儿不但会辨认数种花草果菜，也喜欢和邻居的小朋友一起照顾花草，甚至给植物换盆也难不倒他们。苏拉碧说：“园艺这个嗜好能帮助小朋友远离屏幕，而且它真的没有想象中复杂，也不必花太多钱。能从几岁开始做园艺？几岁都不嫌太早。”

苏拉碧的女儿常接触花草树木，现在也常和邻居一起照顾花草。（受访者提供）

绿生活小知识：天然驱虫方法

白醋+清水（比例1:10），拌匀后喷洒在长有白色真菌的茎叶，每天一次，连续喷七天。

备受蚜虫、螨虫、白粉病（powdery mildew）或叶锈病（leaf rust）困扰？在一公升清水加入两茶匙小苏打／重曹（baking soda）、一茶匙楝树油（neem oil）和20滴有机洗碗剂，拌匀后试喷在一片叶子上。如果叶子一小时后枯萎，进一步稀释再使用。

想抑制粉蚧（mealy bugs），可在土壤撒上一小撮姜黄粉。

把报纸或装鸡蛋的纸皮托盘烧成灰，撒在土壤上，有助驱赶蚂蚁；这些灰烬富含钾，同时能促进瓜果的生长。

Bollywood农场创办人爱慧·星（Ivy Singh）认为园艺是生活技能，能帮助我们变得更稳重，学会脚踏实地。（受访者提供）

上述做法及其他种植贴士都收录在Bollywood农场出版的《甘榜植物及甘榜种植》。每本售价$10，7至12岁的小朋友参观Bollywood农场（100 Neo Tiew Road S719026）可免费获得一本。