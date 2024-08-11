谁说非新不可 二手玩具好玩又环保

玩具产业消耗大量塑料，每年也有大量玩具被当做垃圾丢弃。三位新手妈妈创办买卖二手玩具平台Play Beyond，鼓励家长减少浪费，改变“玩具非新不可”的心态。

孩子不再玩的玩具，怎么处理？直接丢掉会心疼吗？

三位30多岁的新手妈妈发现清理玩具比想象中难，为了帮助其他家长，同时减少浪费，她们创办了买卖二手玩具平台Play Beyond，鼓励更多人采取环保的做法，同时以较低廉的价格买到优质玩具。

郭隽楠、司徒晓薇和庄思慜参与新加坡国立大学海外学院计划（NUS Overseas College Programme）时认识，三人在上海实习了一年，回新后一直保持联络，见证彼此步入结婚、生子等人生阶段。

孩子出生后，家里的玩具越来越多，她们都为了如何整理玩具而头疼。从事招聘行业的司徒晓薇因工作关系移居日本，她发现当地的二手市场发展蓬勃，包括玩具也能轻易买卖。三人以此为发想，申请了新加坡生态基金（SG Eco Fund），并在基金的支持下创办了Play Beyond（playbeyond.co）。她们2024年5月参与了第一个市集活动，7月正式推出官网。

本地有不少旧物买卖平台，但很少像Play Beyond专为儿童玩具而设。（网站截图）

清洗检查后再售卖

Play Beyond网站列出200多个玩具品牌，这些品牌的玩具只要状态良好，没有破损，就能通过Play Beyond寄售。负责人会直接到卖方家取货并且清洗玩具，仔细检查（例如拼图不能缺少一块），再放上网站售卖。

庄思慜（左起）、郭隽楠和司徒晓薇带着孩子一起参与环保市集Green-House。（受访者提供）

玩具售价由Play Beyond决定，80元及以上的玩具卖出后，卖方可选择收取现金（售价的70%）或Play Beyond的信用额（售价的80%）；80元以下的玩具，卖方可得到售价60%的现金，或售价70%的信用额。

从事金融行业的庄思慜说，其他买卖平台列出的货品选项非常多，而且玩具未经筛选或检查，买方难以确认保存状态优劣，会有货不对办的风险，“我们希望提供更愉悦的购物体验。”

也卖“不完美”玩具

Play Beyond的玩具清楚分类，家长能以孩子年龄、品牌或玩具类别轻易找到适合的玩具，其中包括全新未开封的，售价比厂商建议价便宜20至30%。Play Beyond也和一些品牌如瑞典的Brio合作，售卖因“稍不完美”而无法正规上架的玩具，例如包装盒一角有压痕，或是火车套组少了一个交通灯。庄思慜说：“很多家长不介意这样的‘不完美’，而且与其耗费燃料运回原厂，不如折价出售，这对分销商和环境都有益。”

Play Beyond对数百名家长展开问卷调查，发现七成家长希望采取更环保永续的做法，却常常感觉力不从心。司徒晓薇说：“我们希望提高大家对玩具的环保意识。”

Play Beyond网站有约200件玩具，包括全新和保存良好的二手玩具。（网站截图）

80%玩具成垃圾

玩具的碳足迹不小。联合国环境规划署（UNEP）2014年发表的报告指出，玩具产业的“塑料密集度”（plastic intensity，即每1美元产量所含的塑料投入价值）在所有消费品产业中名列前茅，玩具商每100万美元的收入就等于消耗了40吨的塑料。致力于推广循环经济的艾伦麦克阿瑟基金会（Ellen MacArthur Foundation）的数据显示，单是法国，每年就有超过4000万件玩具被当做垃圾丢掉。2020年的另一项研究报告指出，近80%的玩具最后变成海洋垃圾或落入垃圾填埋场和焚化炉。

从事教育行业的郭隽楠说，自己起初为女儿买了多种玩具，结果发现孩子很快就失去兴趣。她鼓励家长在买玩具时重视素质而非数量，并改变“玩具非全新不可”的心态，“很多北欧国家已经做到了，我们应该把循环经济视为正常选择，鼓励更多人支持二手物品。”

*Play Beyond下一场活动将亮相巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter，简称PLQ）的环保市集，日期是8月25日至9月1日（上午11时至晚上9时）。

绿生活小知识：5招教你选购玩具

郭隽楠（左起）、庄思慜和司徒晓薇强调，玩具重质不重量，但好的玩具不便宜，家长不妨考虑二手玩具，省钱又环保。（龙国雄摄）