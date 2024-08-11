谁说非新不可 二手玩具好玩又环保

玩具产业消耗大量塑料，每年也有大量玩具被当做垃圾丢弃。三位新手妈妈创办买卖二手玩具平台Play Beyond，鼓励家长减少浪费，改变“玩具非新不可”的心态。
孩子不再玩的玩具，怎么处理？直接丢掉会心疼吗？
三位30多岁的新手妈妈发现清理玩具比想象中难，为了帮助其他家长，同时减少浪费，她们创办了买卖二手玩具平台Play Beyond，鼓励更多人采取环保的做法，同时以较低廉的价格买到优质玩具。
郭隽楠、司徒晓薇和庄思慜参与新加坡国立大学海外学院计划（NUS Overseas College Programme）时认识，三人在上海实习了一年，回新后一直保持联络，见证彼此步入结婚、生子等人生阶段。
孩子出生后，家里的玩具越来越多，她们都为了如何整理玩具而头疼。从事招聘行业的司徒晓薇因工作关系移居日本，她发现当地的二手市场发展蓬勃，包括玩具也能轻易买卖。三人以此为发想，申请了新加坡生态基金（SG Eco Fund），并在基金的支持下创办了Play Beyond（playbeyond.co）。她们2024年5月参与了第一个市集活动，7月正式推出官网。
清洗检查后再售卖
Play Beyond网站列出200多个玩具品牌，这些品牌的玩具只要状态良好，没有破损，就能通过Play Beyond寄售。负责人会直接到卖方家取货并且清洗玩具，仔细检查（例如拼图不能缺少一块），再放上网站售卖。
玩具售价由Play Beyond决定，80元及以上的玩具卖出后，卖方可选择收取现金（售价的70%）或Play Beyond的信用额（售价的80%）；80元以下的玩具，卖方可得到售价60%的现金，或售价70%的信用额。
从事金融行业的庄思慜说，其他买卖平台列出的货品选项非常多，而且玩具未经筛选或检查，买方难以确认保存状态优劣，会有货不对办的风险，“我们希望提供更愉悦的购物体验。”
也卖“不完美”玩具
Play Beyond的玩具清楚分类，家长能以孩子年龄、品牌或玩具类别轻易找到适合的玩具，其中包括全新未开封的，售价比厂商建议价便宜20至30%。Play Beyond也和一些品牌如瑞典的Brio合作，售卖因“稍不完美”而无法正规上架的玩具，例如包装盒一角有压痕，或是火车套组少了一个交通灯。庄思慜说：“很多家长不介意这样的‘不完美’，而且与其耗费燃料运回原厂，不如折价出售，这对分销商和环境都有益。”
Play Beyond对数百名家长展开问卷调查，发现七成家长希望采取更环保永续的做法，却常常感觉力不从心。司徒晓薇说：“我们希望提高大家对玩具的环保意识。”
80%玩具成垃圾
玩具的碳足迹不小。联合国环境规划署（UNEP）2014年发表的报告指出，玩具产业的“塑料密集度”（plastic intensity，即每1美元产量所含的塑料投入价值）在所有消费品产业中名列前茅，玩具商每100万美元的收入就等于消耗了40吨的塑料。致力于推广循环经济的艾伦麦克阿瑟基金会（Ellen MacArthur Foundation）的数据显示，单是法国，每年就有超过4000万件玩具被当做垃圾丢掉。2020年的另一项研究报告指出，近80%的玩具最后变成海洋垃圾或落入垃圾填埋场和焚化炉。
从事教育行业的郭隽楠说，自己起初为女儿买了多种玩具，结果发现孩子很快就失去兴趣。她鼓励家长在买玩具时重视素质而非数量，并改变“玩具非全新不可”的心态，“很多北欧国家已经做到了，我们应该把循环经济视为正常选择，鼓励更多人支持二手物品。”
*Play Beyond下一场活动将亮相巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter，简称PLQ）的环保市集，日期是8月25日至9月1日（上午11时至晚上9时）。
绿生活小知识：5招教你选购玩具
- 重质不重量：玩具太多容易让孩子眼花缭乱，影响玩乐兴致。可采取玩具轮替（toy rotation）的做法，即挑选几件让孩子玩，其余的收起来，每隔几周轮换一批。
- 选购可信品牌的优质玩具：这些玩具既符合安全指标，又有转售价值。优质玩具价格不低，可考虑二手玩具，省钱又环保。
- 选择玩法多样的玩具：少买功能单一的玩具，尽量选择玩法多样化的，比如积木和磁力彩窗片，既可激发孩子想象力，又适合不同年龄阶段，可伴随孩子一同成长。
- 共享玩具：孩子不再玩的玩具可转售或送亲友，亦可使用位于榜鹅区域图书馆的玩具图书馆。
- DIY玩具：纸皮箱可以变成玩具屋或汽车，几个瓶子和一个小球能玩保龄球。DIY后发现孩子对某类玩具有兴趣才买一套也不迟。一起制作玩具也有助促进亲子关系。