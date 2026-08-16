吃素是减碳环保的有效方法之一，而且现在吃素比以前更方便。素食店家近年有增无减，网上还有免费素食地图让你更容易找到心仪的美味。

为了鼓励更多人吃素，环保分子赖忱希（32岁，自由内容创作者）利用谷歌地图的“自订地图”功能，编制了一个本地纯素饮食地图（bit.ly/4fZbHmw）。只要在手机或电脑上打开地图，就能看到赖忱希在地图标示的580个纯素（vegan）和素食（vegetarian）食肆，轻易找到最靠近自己的选择。

八年前成为纯素主义者的赖忱希指出，虽然市面上已有HappyCow这类素食餐馆导航网站和应用，但这些平台未必定期更新资料，因此很多人还是在寻找餐馆时遇到困难，有些人也不想再下载多一个应用。赖忱希说：“大多数人的手机上已有谷歌地图这个app，而且上面的资讯相对是最常更新的，大家可轻易利用谷歌地图找到前往各家餐馆的路线图。”