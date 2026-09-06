海拔1200公尺的有机农耕 不逆天行事顺应自然种菜
记者受四川豆花饭庄之邀，参观位于金马仑的有机农场，听农场主人分享经营理念，了解有机耕作如何维护土壤、生态和人类健康。当地农主以堆肥、轮作、在蔬菜周围种植害虫不喜欢的芫荽和葱等方式，实现新鲜蔬果的可持续采收，拒绝化学农药与化肥，遵循健康、环保、公平、关怀四大原则，为下一代守护可耕种的土地。
诚兴有机食品执行董事戴成裕希望更多人有机会参观有机农场，亲身感受有机农业如何保护环境、维持土壤生命力。 （陈映蓁摄）
在超市里或餐馆菜单上看到有机蔬果时，你首先联想到什么？随着保健和环保意识的提高，越来越多人看到的不只是价钱，还有数字背后无法轻易用金钱衡量的价值。选择有机蔬果，不只是“食”在安心，还是为环境着想。
记者7月中受四川豆花饭庄之邀，前往金马仑参观马来西亚有机蔬果品牌诚兴（Zenxin）的合约农场。四川豆花饭庄与诚兴近年频繁合作，包括推出有机蔬菜套餐，在餐馆设置有机农产品专柜，赠送食客有机蔬果礼篮，联办诚兴有机公园一日游，或像这次举办幸运抽奖，让食客和媒体一起走入金马仑一般不对外开放的有机农场。
诚兴是新马地区最大的有机食品公司，旗下有四家有机农场，合约农场有30个。这些农场都通过了新加坡有机认证规章SS 632:2017 (Specification for Organic Primary Produce)。