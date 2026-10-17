编按：《城市农夫》邀水泥森林里的耕耘者分享种植心得，如何在都市里实现田园梦。本栏目欢迎更多“绿手指”分享故事，可电邮：zbfukan@sph.com.sg，注明：城市农夫。

你买过盆植香草吗？觉得容易种植吗？

薄荷、罗勒、迷迭香、薰衣草......姿态、风味各异的香草可赏可食，而且种植空间不必太大，因此广受喜爱。不过要把它们种好，一定要了解不同香草的需求。

武吉巴督中心教育花园（Bukit Batok Central Education Garden）主导人郑胜中（Jon Tay，50岁）是这区公认的园艺达人，也是国家公园局锦簇社区计划（Community in Bloom）大使，以及武吉巴督“大自然之友”（Nature Kakis）小组组长。

他上个月为居民主讲如何栽种厨用香草的园艺讲座，并接受早报访问，仔细讲解香草扦插与种植。

在郑胜中和其他居民的努力下，武吉巴督中心第621座组屋附近的教育花园孕育了约100种花草果菜。（龙国雄摄）

让香草习惯新环境才换盆

郑胜中说，购买盆植香草的好处是可以马上收成新鲜香草，但花圃用的盆土通常不适合居家环境，而且香草根部可能已经缠绕成团（root-bound）。为提高盆植生存率，他建议：

买回家后放在有遮阴但光照充足的地方，避免直接曝晒，让香草习惯新环境，两三天后才换盆。

换盆时轻轻拨开缠绕在一起的根部。

自调 排水性强的 土壤：50%培养土（potting soil）或堆肥（compost）；30%珍珠岩（perlite）或浮石（pumice）；20%粗砂（coarse sand）或小号发泡炼石（fine LECA）。培养土和堆肥提供养分，珍珠岩和浮石有助提高透气性，粗砂和小号发泡炼石促进排水。

换盆后稍微修剪上端枝叶。

园艺达人郑胜中（左）这几年开始认真种植花草后发现，园艺能疗治人心。（龙国雄）

此外，要注意光照及灌溉。郑胜中说，大部分厨用香草每天需要至少4至6小时强光或直射阳光。原产于干燥地中海气候的迷迭香、百里香、罗勒和牛至等木质草本，需要6小时以上直射阳光；软叶热带草本如薄荷、欧芹、香菜等，偏好3至4小时间接光（需要部分遮阴）。

浇水的黄金守则是宜深不宜浅，即浇到多余的水从盆底排水孔渗出，频率宜少不宜多。根部如果一直泡在潮湿的土壤中，很快就会腐烂，植物也会死亡。尤其是地中海的木质香草如薰衣草和迷迭香，过度浇水是“头号杀手”，所以每次浇水前要确保土壤几乎完全干燥。

软叶热带草本的要求有点不同，土壤表层应保持湿润，但根部同样不能泡在积水的土壤中。

香草的叶子和根部一样“怕湿”，特别是傍晚时分要确保叶子保持干爽，否则容易感染真菌病。

扦插繁殖从健康母株开始

除了买盆植，种植香草还有另一做法：扦插。

盆植香草买回家后，换土之前不妨先做扦插。若盆植状况不好，能有个备用方案。（龙国雄摄）

郑胜中仔细讲解扦插步骤与要点：

选择健康茁壮的母株。

准备一把锋利剪刀，用酒精消毒。

选择没开花的枝条，在叶节或芽点正下方约0.5厘米处“下刀”，因为节部含最多生根细胞，容易长出新根。

以45度斜角剪切，增大吸水面积。

和鲜切花一样，扦插要以45度斜角剪切，以增大吸水面积。（龙国雄摄）

保留顶端两三片叶子即可，下方叶片全剪掉。

把土壤装入小杯子，用筷子在中间挖个洞，接着给枝条下端蘸上生根粉（rooting powder），插入洞中。

在枝条底部（包括切口）蘸上生根粉，有助提高成活率和生根数量。（龙国雄摄）

猛烈阳光会导致枝条枯萎，所以小杯子要放在明亮但不直接曝晒的地方。这期间要保持土壤微湿（像挤出多余水分的海绵），但不能积水，因此杯子底部要有排水洞，土壤排水性要强。

从事芳疗教育工作近30年的郑胜中对植物养生功效有深入了解，这几年开始认真种植花草之后更发现，园艺也能疗治人心。他说：“希望大家在做扦插和照顾香草时，专心用五官深入感受香草触感和香气，享受过程。”

完成扦插后，枝条要放在明亮但不直接曝晒的地方。（龙国雄摄）

武吉巴督园艺嘉年华

为鼓励更多人培养绿手指，武吉巴督“大自然之友”小组策划了武吉巴督园艺嘉年华（Garden Fiesta），一系列活动将在不同社区花园展开：

草药种植示范与草药茶试喝（10月25日）

种植微型菜苗（microgreens）（11月7日）

种植有机蔬菜（11月15日）

扦插分享会（11月29日）

各活动象征式收费$2（包含一小份点心）。有意报名或查询更多详情，可上网go.gov.sg/bbgardenfiesta。

郑胜中欢迎公众参观他和街坊齐心照顾的武吉巴督中心教育花园，各植物标有名字和QR码，扫码即可获取更多资讯。（龙国雄摄）

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