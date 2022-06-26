多聆听 少批判 用爱接纳出柜儿

张宇陞和弟弟宇翔约10年前选择以写信的方式告诉母亲他们的性取向，让母亲有充分的时间消化和释怀，一家人的感情也因为有了谅解而进一步加深。

在敏感的议题面前，家长和孩子难免有不一样的理解和判断。沟通能有效消除分歧。多点聆听，少点批判，给予彼此适当的空间和时间，以爱为基础，障碍再大也一定可以并肩克服。

亲子沟通有多简单或困难，或许就在一念之间。特别是在处理敏感议题时，心态特别重要。

双胞胎兄弟张宇陞和张宇翔（30岁）感恩也感谢母亲一直愿意聆听和体谅他们，即便大家心中都有诸多挣扎和困扰。

张宇陞和弟弟宇翔约10年前写信告诉母亲，他们是同性恋者。选择写信，不仅是为了要更好地传达想说的话，也为了顾及母亲知道后可能非常震惊，需要时间消化和回应。

张宇陞说：“面对面交谈，或许会因为某些情绪而误会对方，也可能听错或记错。把想说的写出来，白纸黑字可以重复阅读，比较容易理解，也有时间把事情想通。在凡事都数码化的年代，能收到亲人的亲笔信，感觉是不一样的。”

更重要的是，他和弟弟知道母亲很爱他们，所以即便和许多亚洲家庭一样，他们从未和母亲谈过性取向的课题，兄弟俩却能提起勇气把信交给母亲。

张宇陞说：“父亲在我们15岁时去世，我们和妈妈的关系一直很亲密，平时常聊天。我们知道母亲无论如何都爱着我们，但我们也必须给她足够的时间和空间，让她慢慢理解我们。”

亲子关系贵在坦诚

回忆起收信那天，张妈妈（59岁）说她脑海里浮现很多问号。“为什么这样？为什么是我的孩子？是我的基因问题吗？是我的错吗？以后出来社会，他们容易找到工作吗？会影响他们的前途吗？”

尽管有无数的问题和担忧，张妈妈并没在孩子面前表露太多情绪。她冷静地发了短信给孩子，请他们给她一周时间思考，然后一家人再坐下来好好谈。

张宇陞说：“妈妈的反应让我们松了一口气。虽然那一周感觉有些担心，但妈妈没有情绪爆发，她的冷静和成熟让我们安心。”

一周后，张妈妈把她所有的疑惑和困扰都告诉一对儿子。“他们很有耐心，一一解释给我听，让我对LGBTQ（同性恋、双性恋与跨性别者等）有了更深的了解。”

那一夜的深谈，宇翔和宇陞把他们内心的痛苦和挣扎都告诉母亲。张妈妈说，她听了既心酸又难过。“他们能对我坦白，我很感激也很感恩，决定要保护和支持他们。”

张宇翔说：“妈妈只是担忧我们的未来，对我们没有一点价值判断。那次谈话后，我感觉自己和妈妈的感情比以前更亲密。”

事实证明，张妈妈的担忧是多余的。张宇翔目前是资深产品设计师，张宇陞则创办了设计品牌Heckin' Unicorn。此外，张宇陞也和另外三名创意人合作开展“彩虹家庭”企划，为有同性恋、双性恋与跨性别者的家庭拍全家福。

参与这项企划的除了张家这样的原生家庭，也有“选定家庭”（chosen families），即被LGBTQ人士视为家人的亲友所组成的“家庭”。

拍摄现场，张妈妈看到一些LGBTQ人士因家人无法接受他们的性取向（sexual orientation）、性别认同（gender identity）或性别表达（gender expression），而选择与朋友一起拍照，让她觉得有点心酸，但她也为这些孩子能找到一群可以称为家人的朋友而感到欣慰。

亲子沟通重在聆听

敏感议题不易处理，何况每个人的家庭情况都不一样。张妈妈以过来人经验强调，沟通非常重要，“先用心聆听，尝试理解孩子的经历和想法，而不是当下就去批判他们。有问题也应该提出来问清楚。”

张妈妈也建议，父母应该让孩子有足够的空间了解自己。“孩子在家里如果感觉安心、自在，他们会觉得不需要躲藏，而是可以敞开心扉，主动告诉父母他们的性取向。孩子在学校和职场或许必须隐瞒得很辛苦，让他们知道并感受到你的关心，至少在家里他们可以做回自己。”

张妈妈说：“孩子的生命是我们给的，能把孩子带到这个世界，是上天的恩赐。我们有责任去保护和爱护他们。目前社会有很多人无法接受LGBTQ，如果连他们最亲的人都没办法接纳他们，他们如何在人生路上获得幸福？”

孩子在学校和职场或许必须隐瞒得很辛苦，让他们知道并感受到你的关心，至少在家里他们可以做回自己。——张妈妈

妈妈只是担忧我们的未来，对我们没有一点价值判断。那次谈话后，我感觉自己和妈妈的感情比以前更亲密。——张宇翔

“彩虹家庭”企划举办的“爱与接受”（Love & Acceptance）艺术展已开始，举行至7月1日，入场免费。

时间：下午4时至晚上10时（星期三至五）／下午1时之晚上10时（星期六和日）

地点：Projector X : Riverside，30 Merchant Road, Riverside Point #04-13, Singapore 058282

展览分级：R18