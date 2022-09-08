DIY宠物月饼 与毛孩共庆中秋

这个星期六（9月10日）就是中秋节了，很多家庭庆中秋，带着孩子提灯游园，或到裕廊湖花园感受热闹的佳节气氛。

家里没有孩子，一些宠物主人也给饲养的猫狗过中秋，让它们品尝各种美味月饼，与人共团圆。宠物月饼形形色色，商家除了推出传统毛孩喜欢的牛肉、鸡肉等馅料月饼外，也有人们爱吃的猫山王榴梿月饼，猫狗跟人一样同享美食。

不想买现成的月饼，不妨亲手为宠物猫狗制作专属的一款。Perro Learning Centre提供的DIY月饼制作，需时45分钟，让毛孩享受你亲手制作的爱心月饼。

首先，准备月饼皮和内馅的材料：

马铃薯一个（也可选用番薯或甜菜根）

猫狗的干粮或湿粮

色素（可选）

制作月饼皮：

用中锅煮水。 将食材去皮，切成一英寸的小件，倒入水中。 煮熟后，捞起，捣成泥。 可根据喜欢添加食用色素（或以天然的花朵如蓝色蝶豆花、玫瑰花、姜黄等替代），增添佳节气氛。

制作内馅：

使用干粮，如宠物的粗磨食物或零食。 宠物湿粮或罐头，或自己制作的食粮。

制作月饼：

将捣成泥的材料搓揉成小圆形。 压成扁圆形饼皮。 将内馅放入饼皮中，包好，揉成圆球。 置入月饼模型中，压成月饼造型，完成。

毛孩可以开始吃个痛快了！

想省麻烦，本地不少商家也推出宠物月饼，口味多样化，这里列出几家供狗主猫主们参考。

Knibbles：口味多样化

Knibbles蜂蜜肉干和芝士牛肉汉堡口味月饼。（商家提供）

以“用爱打造美好事业”为宗旨的Knibbles Bakery and Treats推出的冰皮月饼系列，被宠物主人预购一空。

口味多样化，包括蜜糖肉干、芝士牛肉汉堡、三文鱼和干贝、芋泥和猫山王。

蜂蜜肉干口味，选用有机蜂蜜、牛里脊瘦肉、马铃薯，配上蓝色蝶豆花制成，用心用情。

芝士牛肉汉堡口味，选用牛后腿瘦肉碎、有机莫札瑞拉（mozzarella）乳酪、马铃薯，配姜黄。

鲑鱼和干贝口味，选用野生阿拉斯加鲑鱼、干贝、马铃薯，配甜菜根，卖相好。

芋泥口味，选用芋头、有机椰子油和马铃薯，配紫芋添色。

猫山王口味，纯粹选用猫山王榴梿，配马铃薯和黑炭粉做外皮。

Moon Pups：外形精美

Moon Pups的冰皮月饼，外形可媲美酒店和酒楼做的精致月饼。（商家提供）

Moon Pups的宠物月饼，外形可媲美酒店和酒楼所制作的精美冰皮月饼，每盒包含四种颜色的月饼，都是毛孩爱吃的口味。

绿色：鸡肉丸子

粉红：紫菜三文鱼

蓝色：叉烧

黄色：猫山王

Little Shop：造型可爱反传统

Little Shop以可爱的兔宝宝造型突破传统设计。（商家提供）

这是非常特别的冰皮月饼礼盒，而且造型反传统的圆形设计，以可爱的兔宝宝造型突破框框。

属于限量发行的月饼制作配套，打开盒子，里头的材料包括：冰皮制作原料、优质莲蓉、工具等，包装和说明清楚，可以跟孩子一起制作，步骤简单，乐趣无穷。而且，无需烘烤，毛孩马上可享用。