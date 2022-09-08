DIY宠物月饼 与毛孩共庆中秋

这个星期六（9月10日）就是中秋节了，很多家庭庆中秋，带着孩子提灯游园，或到裕廊湖花园感受热闹的佳节气氛。
家里没有孩子，一些宠物主人也给饲养的猫狗过中秋，让它们品尝各种美味月饼，与人共团圆。宠物月饼形形色色，商家除了推出传统毛孩喜欢的牛肉、鸡肉等馅料月饼外，也有人们爱吃的猫山王榴梿月饼，猫狗跟人一样同享美食。
不想买现成的月饼，不妨亲手为宠物猫狗制作专属的一款。Perro Learning Centre提供的DIY月饼制作，需时45分钟，让毛孩享受你亲手制作的爱心月饼。
首先，准备月饼皮和内馅的材料：
- 马铃薯一个（也可选用番薯或甜菜根）
- 猫狗的干粮或湿粮
- 色素（可选）
制作月饼皮：
- 用中锅煮水。
- 将食材去皮，切成一英寸的小件，倒入水中。
- 煮熟后，捞起，捣成泥。
- 可根据喜欢添加食用色素（或以天然的花朵如蓝色蝶豆花、玫瑰花、姜黄等替代），增添佳节气氛。
制作内馅：
- 使用干粮，如宠物的粗磨食物或零食。
- 宠物湿粮或罐头，或自己制作的食粮。
制作月饼：
- 将捣成泥的材料搓揉成小圆形。
- 压成扁圆形饼皮。
- 将内馅放入饼皮中，包好，揉成圆球。
- 置入月饼模型中，压成月饼造型，完成。
毛孩可以开始吃个痛快了！
想省麻烦，本地不少商家也推出宠物月饼，口味多样化，这里列出几家供狗主猫主们参考。
Knibbles：口味多样化
以“用爱打造美好事业”为宗旨的Knibbles Bakery and Treats推出的冰皮月饼系列，被宠物主人预购一空。
口味多样化，包括蜜糖肉干、芝士牛肉汉堡、三文鱼和干贝、芋泥和猫山王。
- 蜂蜜肉干口味，选用有机蜂蜜、牛里脊瘦肉、马铃薯，配上蓝色蝶豆花制成，用心用情。
- 芝士牛肉汉堡口味，选用牛后腿瘦肉碎、有机莫札瑞拉（mozzarella）乳酪、马铃薯，配姜黄。
- 鲑鱼和干贝口味，选用野生阿拉斯加鲑鱼、干贝、马铃薯，配甜菜根，卖相好。
- 芋泥口味，选用芋头、有机椰子油和马铃薯，配紫芋添色。
- 猫山王口味，纯粹选用猫山王榴梿，配马铃薯和黑炭粉做外皮。
Moon Pups：外形精美
Moon Pups的宠物月饼，外形可媲美酒店和酒楼所制作的精美冰皮月饼，每盒包含四种颜色的月饼，都是毛孩爱吃的口味。
- 绿色：鸡肉丸子
- 粉红：紫菜三文鱼
- 蓝色：叉烧
- 黄色：猫山王
Little Shop：造型可爱反传统
这是非常特别的冰皮月饼礼盒，而且造型反传统的圆形设计，以可爱的兔宝宝造型突破框框。
属于限量发行的月饼制作配套，打开盒子，里头的材料包括：冰皮制作原料、优质莲蓉、工具等，包装和说明清楚，可以跟孩子一起制作，步骤简单，乐趣无穷。而且，无需烘烤，毛孩马上可享用。