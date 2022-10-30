护士夫妻“相见”难 经营婚姻更用心

既是夫妻也是同事，白衣天使夫妻档因为必须轮三班，一周有时甚至都见不上一次面。即便在最困难的时期，两人坚守岗位，亦不忘关心彼此，用心经营婚姻，保持感情的温度。也因为都是护士，他们更能了解彼此的工作需求和时间安排，夫妻俩更相知相惜。

下班后和另一半吃饭，周末一起带孩子外出——看似平凡不过的日常小事，对必须轮班的护士来说却可能可遇不可求。另一半同样是护士的话，更是难上加难。如何经营婚姻，白衣天使夫妻档自有一番心得。

乔丝琳（Jocelyn Belza Catumbas）在鹰阁医院的综合科兼外科病房担任高级护士（senior staff nurse），她的先生库格内斯（Kuganesh s/o Suppiah）则是心理卫生学院的临床护理导师（nurse clinician）。两人在百汇学院（Parkway College）修读护士课程时认识，拍拖数年后在2012年结婚，2017年生下孩子。成为一家三口后，护士工作难以免除的轮班开始成为新手父母的顾虑。

热爱护士工作没想过转行

孩子由谁照顾？两人每周的值班情况都不同，有心协调也难。护士值班一般分三班，例如早班是早上7时至下午3时15分；午班是下午1时15分至晚上9时半，晚班则是晚上9时至隔天早上8时；而且每两周可能有多达四次夜班。

可曾考虑转行？乔丝琳说：“从来没有。我们都热爱这份工作，所以想都没想过。唯一想过的是我们其中一人能否改为只在办公时间工作。”

为了不影响工作和同事，两人最终决定聘请帮佣。无奈帮佣今年四月决定回国，还好乔丝琳的母亲可从菲律宾来新暂住。孩子从早上9时至傍晚6时在住家附近的幼儿园上学，除非乔丝琳和库格内斯正好不必上班，否则都由乔丝琳的母亲接送。

抓紧所有可以共处的时间

冠病来袭后的两年多，乔丝琳和库格内斯与许多医疗人员一样承受非比寻常的压力和工作量。病毒传播初期，孩子才两岁，两人难免担心自己会把病毒带回家里，传染给孩子。乔丝琳说：“每次回家都要特别小心，和孩子有任何接触前都要做好手部卫生。”

即便在最困难的时期，两人坚守岗位，亦不忘关心彼此。夫妻俩异口同声：关心可透过简单的言行举止传达给彼此，例如尽量争取同一天休假；乔丝琳也会给先生烹煮丰富的家常菜，库格内斯则一定在特别的纪念日给太太送上礼物。

此外是日常最平凡的小事。乔丝琳说：“只要有机会，就算只有一点时间，我们也会在一起做些什么，例如一起去楼下走走，或是去买日用品。两个人在一起，就要尽量一起度过优质时间，可以的话就约会共享二人世界，不然纯粹散步也行。不过，只是一起从事某种活动不一定会拉近两人的距离，更重要的是好好沟通，确保彼此心意相通。”

沟通的关键之一是了解彼此的“爱的语言”，并尽量以对方偏好的方式表示爱意。“爱的语言”是美国婚姻辅导专家盖瑞·查普曼博士（Gary Chapman）在辅导了无数夫妻后，总结归纳出五种不同表达爱的方式：肯定的言辞、陪伴、礼物、行动和肢体接触。

每个人接受和体现爱的方式，即爱的语言未必一样。例如乔丝琳知道丈夫喜欢的是肯定的言辞，所以会尽量透过言语给予鼓励。

乔丝琳说：“意见分歧的时候，简单直接地说‘对不起’，并且真诚地沟通，往往就能化解两个人的冲突。”

职业相同更体谅彼此难处

采访当天是乔丝琳和库格内斯难得都能在周末休息的周六上午，两人都准备好，采访一结束就要和孩子外出，珍惜三个人的天伦之乐。更常出现的情况是，夫妻俩可能一周见不上一次面。从旁观者的角度来看，两人都是护士，无论经营婚姻或育儿都似乎事倍功半。但对乔丝琳和库格内斯而言，工作相同其实让两人的感情加分。

乔丝琳说，同样从事医疗工作，沟通时就能轻易融入医学术语，更轻松地讲述工作发生的事，分享工作经历时也比较容易产生同理心。“我喜欢的不只是我们可以明白彼此当护士所面对的困难，还有我们都能体会到其中的收获和满足感。”

由于两人身处不一样的医药领域，他们还能向彼此学习，讨教。例如乔丝琳可能必须照顾一些情绪陷入抑郁或产生焦虑的患者，在精神科病房工作的库格内斯可为她讲解必须注意的症状，以及如何更好地处理患者的情绪。同样地，库格内斯照顾的一些患者可能同时患有生理疾病，亦可能刚动了手术，乔丝琳会教她如何更好地照顾伤口和缝针。

库格内斯说：“护士夫妻会比一般人更了解彼此的工作需求和时间安排。我们绝对不会质问对方为什么这么迟还没下班，因为我们都理解这份工作的难处，自然会支持对方。当然，每个家庭和行业都会有各自的难处，无论从事什么工作，最重要的是愿意花时间和心思经营感情。”