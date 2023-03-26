日本爸爸当煮夫 盼孩子学习分担家务事

在日本当记者，来新后当起家庭主夫的佐藤一穂坚信下厨不一定是妻子的责任。他希望儿子从小看到爸爸下厨的身影，未来能当个体贴另一半的好丈夫。

家庭主夫在本地不算主流，特别是在本地居住的日本人之中，像佐藤一穂（39岁）这样的少之又少。

难以想象的是，从未正式学过烹饪的他从2018年8月抵新后就当起“煮夫”，为妻子下厨。现在每天享受他的拿手菜的还有两岁半的儿子。一道道日式家庭料理如炸鸡、猪肉丸和牛肉盖饭色香味俱全，而且不含味精或添加剂，为了让妻儿吃得安心、健康。

佐藤一穂每天为妻儿准备日式家庭料理，例如牛肉盖饭。（佐藤一穂提供）

移居本地，当起家庭主夫，出发点都是为了妻子。佐藤一穂来新前是记者，妻子在日企的人事部工作，两人婚后分别在山梨县和东京工作和独居。2018年，妻子外派来新加坡的分公司，他决定辞掉自己的工作，陪妻子一起在本地展开新生活。

佐藤一穂说：“妻子单身匹马来新工作，她心里多少会有一些不安，我想在她身边支持她。” 亲友听说他的决定后，反应很明显地根据性别而异。“男性都很惊讶，问我怎么会这么做。女性则说我做了正确的决定，她们为我而自豪。”

佐藤一穂来新后并非一帆风顺。辞掉工作让他非常焦虑，“我还没在新加坡找到工作，我们也没有孩子，来新后的半年，我完全没有任何动力，结果我们经常吵架。当时我感到相当孤单，因为移居本地的日本人家庭，绝大多数的情况和我们相反。他们一般都是先生外派来这里工作，妻子在这里当家庭主妇或全职妈妈。我找不到任何一个和我有同样困扰的日本朋友。”

分享自己的手作料理

所幸的是，佐藤一穂成功申请到人力部的同意书（Letter of Consent），得以在本地工作，他也在本地的日文杂志社面试成功。佐藤一穂原本是一边兼顾全职工作，一边给家人下厨，直到去年同意书过期了，杂志社的工作告一段落，他决定自己创业。

他说：“儿子当时一岁半，我准备他的餐食其实相当不容易，我猜想很多家庭也会面对同样的困难，如果能提供既美味又吃得安心的餐食，相信会有一定的需求。”

为了让家人吃得安心，佐藤一穂天天为妻儿准备不含味精，营养丰富的三餐。（受访者提供）

佐藤一穂在去年5月创办居家生意Osusowake，提供自己烹煮的家庭料理。平日早上先送儿子去托婴服务中心，接着去附近的中峇鲁巴刹买菜，然后回家下厨。他每天提供约三种选择，菜单会提早在社媒专页公开，方便顾客下单。

佐藤一穂平日早上先送儿子去托婴服务中心，接着去中峇鲁巴刹买菜，然后回家下厨。（受访者提供）

佐藤一穂说：“Osusowake的日文写法是お裾分け，意思是分赠，例如把自己家里煮的菜肴分给邻居，这是日本传统习俗之一。”

在东京出生、成长的他记得，osusowake在他小时候非常普遍，他常吃到邻居分赠的家常菜，味道和自己家里煮的截然不同，那是他印象深刻的美味，也是童年的快乐回忆。

他在那个时候开始对烹饪产生兴趣，所以上小学就在厨房当母亲的帮手，炸天妇罗都难不倒他。“母亲会在下班后给一家人做饭，家里很少吃外带食物，大部分都是妈妈亲自准备的菜肴。我现在仍然记得那些菜肴的味道，也深深体会到妈妈当时有多辛苦，我非常感恩。”

佐藤一穂从小学开始便在厨房当母亲的帮手，炸食难不倒他。（受访者提供）

佐藤一穂认为做菜没有捷径，但不难，他一直是根据电视、杂志或报章食谱做菜，熟能生巧。他建议烹饪新手从“看起来美味”的菜肴做起，失败了也要继续练习，久而久之就能掌握诀窍。

男人为家人下厨自然不过

由于妻子被调回东京，佐藤一穂即将在4月和家人一同返日。回顾自己的主夫经验，他认为自己亲身体验了家务有多繁重和复杂，也因此比较懂得体恤伴侣。他坦言过程中经历的不安和挑战比快乐多，常常会想到自己今后的事业不知如何发展。回到日本后，他计划找工作，不会再当全职主夫。“双薪家庭应该会比较理想，因为收入更稳定，家务和育儿的责任可以由双方共同分担。”

佐藤一穂猜想，在日本当全职主夫，应该会比在新加坡更难，因为会面对更多异样的目光。他认为新加坡社会非常多元化，有各式各样的生活方式，本地文化因此更具包容性，新加坡人乐于接受与自己不一样的人。

他指出，即便夫妻两人都有全职工作，很多日本男性（特别是他这一代及上一代）还是把下厨视为女方的责任。他说：“如果是双薪家庭，双方应该共同分担家务和育儿的责任。能够做到平等分担责任的家庭应该很少。”

佐藤一穂认为，要让他这一代的男性改变想法或许很难，但他希望下一代能够拥有男女平等分担家务和育儿责任的意识。

“我的儿子现在每天看到我下厨，他或许不会记得这样的我，但他可以意识到男人可以扮演这样的角色。男人在厨房里做事是非常自然的——我希望能够把这个信息传达给下一代。”