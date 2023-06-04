如何拿捏孩子的屏幕时间

要给孩子多少屏幕时间一直是现代父母所关注的，通常视孩子使用数码设备的动机，以及是否对日常生活造成影响而定。研究电玩成瘾的新加坡理工大学助理教授石静受访分享她对屏幕时间的看法，她本身又是如何管控孩子的屏幕时间呢？

“现在的孩子天生就是‘数码小孩’。”（Kids are born digital, they’re digital kids now.）苹果公司的CEO蒂姆·库克（Tim Cook）最近接受国际男性月刊GQ访问时说道。

正因如此，家长必须有意识地管控孩子的“屏幕时间”（screen time），包括使用电脑、看电视和玩电子游戏的时间。库克在今年4月刊登的专访中对制定使用规则的重要性发表看法，他说：“我们不希望人们过度使用手机。”

许多科技巨擘的决策人有类似觉悟。《纽约时报》早在2011年就报道：美国加州的华德福半岛学校完全不用电脑或平板电脑教学，“无屏学习环境”吸引了硅谷的许多高管，约四分之三的学生家长任职于高科技企业。

一场冠病大流行让居家学习成为常态，限制孩子的屏幕时间知易行难。真的要完全禁止孩子看电视或使用手机吗？

屏幕时间没有好坏之分

新加坡理工大学保健及社会科学系助理教授石静的看法应该会让家长稍微放心一些。她说“屏幕”其实只是一种设备，用途纯粹是显示图像及色彩，所以屏幕时间没有好坏之分；屏幕时间的影响是正面或负面，要看当下的情况，使用的动机，以及是否影响日常生活而定。

石静的孩子从5岁开始用平板，每次使用前都会启动计时器，时间到了就关机。（龙国雄摄）

石静教授以电视为例来说明，孩子和家人一起看电视和讨论节目内容，并非坏事。如果一家人在用餐时，只有孩子边吃边看视频，家长就该考虑是否要让孩子这么做。

她指出个中关键：“屏幕时间是否干扰了你的日常活动？还是影响了你的人际关系？如果答案是肯定，那得考虑减少使用。”

即便是用电脑学习，例如上网看学校老师的教学视频，也要考虑是否会影响孩子的身心健康。石静教授说：“家长要考虑的不只是孩子花多少时间看教学视频，或是频密看其他视频，他们应该了解孩子为何这么做。这对学习真的有帮助吗？如果直接找老师问清楚，是否会更理想？更重要的是，孩子用来看教学视频的时间，是否可以用在其他有助改善身心健康的活动？”

如果屏幕时间已经影响孩子的日常生活，如剥夺了正常睡眠时间，或是影响他和家人的关系，那就必须好好和孩子沟通，并解释为何要减少使用时间。石静教授说：“家长不宜马上或突然拿走孩子的平板电脑或手机，因为孩子会觉得欠缺公平。理想的做法是告诉孩子自己的担忧，像‘你因为玩手机，现在都不和家人说话了’，从而了解孩子的想法。”

越迟接触屏幕越理想

石静教授持有康复科学（Rehabilitation Science）的博士学位，她的研究项目以电玩成瘾为主。她指出，孩子越迟开始玩电玩，成瘾风险越低。

石静教授的儿子目前8岁，但她不曾给他买电玩。她允许孩子平日用平板电脑做学校指定必须线上完成的某些功课，每天不超过一小时；周末可以看电视。她也在平板电脑下载了一些教育相关的app（应用），如数学教学app，同样只能在周末“玩”。

石静教授一家三口移居本地前曾在加拿大生活，孩子5岁前完全没“触屏”；如果不是因为儿子的幼稚园老师利用阅读app教学，孩子或许5岁时也还没使用平板电脑。

她说：“一开始允许孩子有屏幕时间，之后就很难禁止，所以我尽可能拖延一点时间。我的研究工作让我更了解屏幕时间对孩子的影响，我认为越迟接触屏幕越理想。”

石静的儿子平日不看电视，晚餐后的休闲活动包括一起玩拼图。（龙国雄摄）

据她了解，很多小朋友可能未上小学就开始有了玩电玩的习惯，比如人气游戏Minecraft的小玩家，年仅五六岁。石静教授说儿子的朋友也玩Minecraft，但儿子不会吵着要玩。

“他从没玩过，只会偶尔说自己想试一试。我开始考虑订阅Minecraft给他，Minecraft有教学版，能让孩子学习编写电脑程式。何况我想让他学习自律，学会自己节制玩电玩的时间。”

孩子觉得无聊，不一定要让他看视频或玩电玩，家长不妨考虑其他消闲选择。（龙国雄摄）

应该让孩子几岁开始玩电玩，或使用屏幕设备？石静认为要视家庭状况而定，“完全禁止孩子接触屏幕，未必是可行的做法，每个孩子的反应也可能不同。”

她建议让孩子使用电子器材之前，先考虑其他对策。“例如孩子看起来很闷，家长是否有新买的玩具可吸引孩子？当下是否非得让孩子看视频？长期来说，最理想的做法是什么？”

了解电玩特性有助节制

孩子开始懂事后，家长亦可解释何谓电玩成瘾和成瘾的症状，并让他们知道电玩会让玩家享受“即时回馈”（instant gratification）的快乐；游戏世界里的视觉和声光效果会让大脑分泌大量的“快乐激素”多巴胺（dopamine）。

石静教授说：“让孩子知道电玩为何这样设计，电玩的哪些特性又如何吸引玩家，让玩家忍不住一直玩下去。孩子有了这个意识，其实会有一定的节制作用。”

让孩子了解电玩或app的设计原理，可发挥一定节制作用。（龙国雄摄）

不同年龄的屏幕时间建议

媒体通识理事会（Media Literacy Council）推出的家长指南列明不同年龄的屏幕时间建议，这些建议源自美国儿科学会的指导原则。

18个月以下：不宜接触任何数码器材，除非是特别情况需要视频通话（一定要有家长或其他照护者陪伴）。

18至24个月大：可开始接触一些优质网站和app，但要限制使用时间，而且身边一定要有家长或其他看护者。

2至5岁：每天不宜超过一小时，只看优质网站或app，身边要有家长或看护者一起浏览内容。

5岁以上：可能为了课业需求而上网找资料，所以较难设置时间上限。家长应与孩子讨论什么时候可以有屏幕时间，而且什么原因使用数码器材。

想多了解如何指导孩子，帮助孩子培养理想的上网和数码媒体使用习惯，可参考媒体通识理事会的网站（betterinternet.sg）和家长指南（bit.ly/screentimeparentsguide）。