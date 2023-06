印度族少年洛申·苏峇士参与摄影活动拍摄家常菜,重新认识自己的文化身份。从小丧母的他和父亲感情甚笃,家政工也对他视如己出,一家人其乐融融。餐桌上的不同佳肴肯定了多元文化家庭的美好,让他珍惜每一顿在家享用晚餐的时光。

“Tell me what you eat, and I’ll tell you who you are.”(告诉我你吃什么,我就知道你是什么样的人。)这是法国美食家布里亚·萨瓦兰(Jean-Anthelme Brillat-Savarin)的名言之一。



对16岁的洛申·苏峇士(Rowshaun Subash)来说,这句话或许再贴切不过。母亲在他年幼时去世,父亲不想触痛伤心处,不常主动谈起她,但他最近以家常菜为契机,加深了自己对家庭背景的认识。

洛申说:“以前朋友问我是什么种族宗教,我都说印族兴都教徒(印度教徒),但参与“This is what we eat at home”之后,我和爸爸谈了更多,现在我知道妈妈来自印度尼西亚爪哇,所以我是印度爪哇族的兴都教徒(Indian-Javanese Hindu)。”