走出家暴阴霾　为自己为孩子勇敢求助

家暴受害者很少愿意公开自己的经历，坦然受访的峇尤说，家暴受害者往往感到羞耻，想遮盖家丑，但是她勇敢地寻求帮助，从完全不考虑离婚，到带着两个孩子出走，学习自力更生。她希望自己的故事可以激励家暴受害者不要等别害怕求助。

“为什么不离婚呢？”儿子七年前的一句话犹如当头棒喝，一语惊醒家暴受害者峇尤（Bayu）。

峇尤说：“他当时才11岁，女儿则六、七岁。我从没想过离婚，是儿子让我下定决心，我必须为孩子们着想。即便上个月熬过了，我们这个月是否又能熬得过？”

今年40岁的峇尤原籍印度尼西亚苏门答腊，前夫是新加坡人，两人在2002年因工作而认识，2004年结婚。前夫原本在印度尼西亚生活，他们曾打算继续住在那里，但峇尤怀孕后出现妊娠并发症，前夫认为本地医疗设施较完善，安排她来新加坡生活，与自己的父母亲同住，她于是辞掉工作，只身一人来新。

峇尤说：“我当时不会说英语，很多时候一个人呆在房间里。我也没有朋友，所以哪里都没去。前夫继续在印度尼西亚工作，偶尔才回新加坡。”

生下两个孩子后，一家四口曾移居雅加达，住了大约半年。峇尤说：“当时我发现了很多事，包括前夫和其他女人的关系。婚姻中很多小问题渐渐变成大问题，有时很小的一件事都会让他大发脾气。”

峇尤和孩子就这样被前夫打骂，她说不记得多少次，他一生气便从柜子拉出她的衣服，要她收拾行李离开。搬回本地居住后，问题不见好转，但峇尤始终没向任何人诉苦。“要是让亲人或朋友知道自己的遭遇，大家一定劝我离婚。我真的不想听到这些话。何况我又没有收入，没有朋友，我哪里都去不了……我以为只要多忍耐一下子，他有朝一日一定会改变。”

结果是儿子看得比她透彻。儿子告诉峇尤：“他不会改的，要一个人改变太困难了。一直期待他改变，只会一直失望下去。Just let go（放手吧）。”

主动上网求助

峇尤说是儿子的话让她“醒了过来”。她上网找资料了解求助途径，去了住家附近的家庭服务中心，并在中心的转介下接受新加坡妇女组织协会（SCWO）的帮助。

峇尤曾经以为自己孤立无援，直到接触了新加坡妇女组织协会（SCWO）。（邝启聪摄）

峇尤知道必须趁前夫在印度尼西亚工作时逃走，她匆忙地收拾东西，确保孩子的校服、课本都带上了，一行三人拖着行李箱，带着大包小包住进SCWO的庇护所“Star Shelter”。

“最重要的是确保孩子和自己的人身安全，我记得我们是在傍晚左右安顿好，孩子隔天一早还要上学。有了栖身之所，我们感觉更安心。有了安全的空间，感觉自己可以更坚强一些。”

SCWO也安排峇尤上课学习英语和电脑软件，以及通过美术疗法和做手工减压。她说：“当时的压力很大，不知道这一切什么时候会结束，很多事情我不敢想太多，还好有SCWO陪我一步一步找到解决方法。”

庇护所不可能住一辈子，要自力更生就必须找到工作。SCWO为峇尤介绍了酒店餐馆的服务生工作，又通过旗下的抚养援助中心（Maintenance Support Central ，简称MSC）提供辅导和法律咨询，帮她申请成为永久居民，以及办理离婚手续。

峇尤说：“前夫为了争夺孩子的抚养权，竟然欺骗法官说我打骂家婆，还好家婆明白事理，她亲自写信说我从没这么做。前夫因此非常生气，和她断绝来往。”

抚养权最终判给了峇尤，两个孩子至今仍和阿嫲保持联络。“逢年过节，还有阿嫲过生日时，孩子都会过去陪她。”

摆脱家暴历经艰辛，找回自己和自信的峇尤希望激励其他家暴受害者勇敢求助。（邝启聪摄）

财务虐待也是家庭暴力

MSC每年帮助的女性平均有1400人，过去两年的求助者增加了大约14%。为进一步了解峇尤和其他遭遇家庭暴力的女性需要的服务，MSC在2022年10月至2023年3月之间做了问卷调查，访问了50名求助者。调查发现，近半数女性在婚后首三年就遭遇财务虐待（financial abuse）；同时遭遇财务虐待和身体虐待的同样近半数。

SCWO副总裁林华玉指出，财务虐待是一种家庭暴力，施暴者会掌控受害者的金钱和财务资源，例如扣留受害者的钱，阻止受害者工作，从而限制对方的自由，剥夺她的尊严。离婚后拖欠赡养费，只支付一部分赡养费，或是不准时支付赡养费，同样可归类为财务虐待。

林华玉希望财务虐待受害者知道，这段艰难的时期不必独自面对，MSC除了提供线上和面对面的辅导服务，每个月还有两天的免费线上法律咨询（须事先报名）。她强调：“别害怕求助。”

勇敢求助，不孤立无援

身为过来人，峇尤深切了解求助并不容易。“我们往往会感觉羞耻，希望把问题掩盖起来。当然，你可以等一等，想一想，让自己感觉踏实一些再求助，但请不要等太久。要勇敢求助，你绝对不会孤立无援。”

峇尤认为，自己必须明白自己要什么，幸福的定义因人而异。（邝启聪摄）

“我曾经以为只有自己能够帮助自己，但事实绝非如此。我当时感觉一切一片黑暗，认为自己无能为力，但辅导让我重新看见自己。”

她强调，幸福的定义因人而异，有人或许只想维持婚姻，但家暴会剥夺一个人的自尊和身份，感觉自己毫无价值，施暴者就能随心所欲控制受害者。“最重要的是明白自己要的是什么。我终于明白我不想再任由前夫这样对待我，除非他停手，不然就是我自己要制止他的行为。”

踏出第一步后，峇尤的幸福逐渐成形。她现在从事零售业，最近还当上助理经理；两个孩子和她有了自己的家，不必看别人的脸色，每晚睡得香甜。“我终于找回自己，找回自信。希望其他家暴受害者不要放弃找寻自己的幸福，要相信总有一天会雨过天晴。”

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