正视孩子的性别不安　跨性别者迎向阳光

跨性别者往往被社会边缘化，当中有不少是发育年龄的青少年，若得不到家长的谅解，他们会感到孤立无援。专门支援跨性别青年的Transbefrienders组织受访讲述家长的态度和支持的重要性，两名创办人也通过自身经历，证明跨性别者同样可以好好生活。

孩子如果有性别不安，你知道该怎么做吗？

性别不安（gender dysphoria）又称性别焦虑，即性别认同与出生时被赋予的性别有异而感到不适或困扰。

这里说的性别不是sex（由生理构造决定），而是gender，即社会基于生物性别所建构的概念与价值体系，包括外观、行为和活动方式等；性别认同（gender identity）指的是个人认为自己是什么性别。

性別认同与生物性別一致（例如有男性生殖器官并认同自己是男性），称之为顺性别者（cisgender）；两者不一致即跨性别者（transgender）。根据权威医学期刊《柳叶刀》（The Lancet）在2016年发表的研究报告，跨性别者估计占全球人口约0.3至0.5%。

本地的跨性别者人数尚无具体数字，但根据本地媒体Today早前访问的一名精神专科医生，2007年至2021年有1000名性别不安者向他求助，大部分在18和30岁之间。

第二次“出柜”才获父母谅解

支援跨性别青年的Transbefrienders由两名跨性别者创办，他们有全职工，愿意投入时间和心思在该组织服务，就是不希望跨性别青年和过去的自己一样走得那么辛苦。

从事航空业的张凯恩（31岁）生来女儿身，念中学时意识到自己是“他”，而非“她”——他是跨性别男性，16岁开始“社交转换”（social transitioning），包括告诉朋友自己是跨性别者；更改姓名和代词，并选择男性装扮。

张凯恩10多年前就告诉父母自己是跨性别者，但当时缺乏跨性别者的正面代表，他又找不到适合的措辞和表达方式，出柜后亲子关系像过山车起伏不定。他说：“父母马上往最坏的方面想。他们觉得跨性别者要不从事性工作，不然就是注定失败。”

没有家长支持的他自己存钱，等到21岁无需家长同意才求医，开始接受荷尔蒙替代疗法，工作后存够钱再做性别确认手术。“那段时间非常煎熬。我非常孤单，心力透支，因为没几个倾诉对象。目前许多跨性别青年都有类似经历。”

现通过Transbefriender帮助跨性别青年，他认为自己必须言行一致：如果自己都做不到，怎么开口鼓励青年好好修补他们和家长的关系？张凯恩鼓起勇气再次向父母敞开心房，他分享：“父母亲看到我的快乐与自在，他们终于接受了我。”

张凯恩（左）和拉法：现在的跨性别青年有更多求助管道，但很多人还是感觉孤立无援，家人的支持至关重要。（龙国雄摄）

家长应聆听跨性别青年心声

Transbefrienders另一名创办人是47岁的跨性别男性拉法（Ryzqiin Rafah），他原本在另一个支援跨性别者的社区组织The T Project担任项目经理，目前待业中。

拉法说，最近有许多前来求助的跨性别青年才12、13岁，“这是发育年龄，生理上的改变会让青年思考许多问题。”

大部分跨性别青年不敢告诉父母，所以通过Transbefrienders的网站求助。Transbefrienders的义工团队包括大约20名“扶助者”／“益友”（befrienders），意指可被青年视为好榜样的跨性别者。青年有任何问题或疑惑，可通过Telegram和他们聊天，有些“益友”在Transbefrienders的中心为青年补习。

除了聆听和交谈，这些“益友”还扮演非常重要的角色。他们让青年看到并了解，跨性别者同样可以好好念书、毕业、就职，在岛国好好生活。

拉法指出，有家长支持的跨性别者往往会过得更好。他说：“支持就是可以好好和孩子谈论他所面对的困扰，当孩子感觉孤单的时候，你可以给孩子一个拥抱，告诉孩子不必担心。”

跨性别的孩子面对不少挑战。根据加拿大一项研究，跨性别的青年企图自杀的概率是顺性别青年的7.6倍。此外，根据拉法和张凯恩的观察，不少跨性别青年因担心同学和老师的异样目光，或是感觉格格不入而不愿上学；连父母亲都不体谅自己的话，有些可能离家出走。

拉法和张凯恩希望跨性别青年的家长明白：要是不愿接受或聆听，他们和孩子的距离只会越来越远，亲子关系的裂痕今后或难以填补。他们建议家长与孩子一起了解跨性别者的相关事宜，一起学习，最重要是尊重孩子。

拉法说：“如果一时之间无法改口把‘儿子’称为‘女儿’，改称‘孩子’如何？家长愿意使用性别中立的语言，对孩子很有帮助。”

Transbefrienders集结许多关于跨性别者的书籍，包括本地数个组织为跨性别孩子的家长联合撰写的华文指南《伴您同行》。（龙国雄摄）

跨性别者与亲人可去哪里找资料或求助？

Oogachaga （oogachaga.com）：非牟利组织，1999年开始为同性恋、双性恋跨性别等群体（LGBTQ+）和他们的家人提供服务。

Whatsapp辅导服务： 85920609（周二至四晚上7时至10时；周六下午2时至5时）

电邮辅导：CARE@oogachaga.com

SAFE Singapore（safesingapore.blogspot.com）：由LGBTQ+群体的亲友创办的平台，提供实用资讯和真实故事。

电邮：safesingapore@gmail.com

Transbefrienders（transbefrienders.com）：2019年开始为跨性别青年提供辅导和补习等支援。中心有多本关于跨性别者的书籍供免费借阅。

电邮：info@transbefrienders.com

TransgenderSG（transgendersg.com）：线上综合指南，网站上有专为家长而设的“常见问与答”，以及本地数个组织为跨性别孩子的家长联合撰写的华文指南《伴您同行》；I’ll walk with you（英文版）。