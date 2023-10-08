理财不是大人的专属技能，理财专家鲁佩托认为家长应根据孩子的年龄教导适当的理财观念。他让儿子自己处理零用钱，并在旅游时把零钱交给孩子管理，树立他们的理财责任感。

三四岁就可以学理财？

理财专家鲁佩托（Ruperto Ancajas）认为三岁到八岁是孩童的重要学习阶段，这个年龄层的孩子会大量吸收各种信息，家长应该更有意识地和孩子沟通，并根据孩子的年龄教导适当的理财概念。

“学习管理自己的财务是技能也是美德，它与人生所有层面息息相关。”

理财专家鲁佩托（左）从母亲身上学会不少理财知识，他现在也让孩子从小开始培养理财素养。（受访者提供）

鲁佩托在资产管理公司Foord担任投资组合管理专家，他说金融理财素养（financial literacy）指的是可以在不同人生阶段，根据机会成本（opportunity cost）做出最理想的决定。换言之，它并非只是懂得投资，而是渐渐累积管理金钱与金融资源的知识与经验，让自己的人生更充实。

鲁佩托说：“金融理财素养是一种终身学习，最好可以从小开始培养，并以适合儿童的理财概念学起。打好基础，接着就能处理必然会在青年、成人和退休时期出现的更复杂的理财事项。”

从小被母亲灌输理财重要性

鲁佩托的母亲是会计师，平时聊天会提到金钱，到了他上大学时，用心良苦的母亲要求他用微软Excel记录每个月的开销，她每个月亲自“查账”，了解他的零用钱如何分配，这让当时才十多二十岁的鲁佩托觉得非常烦躁。

“我决定自己打工，花自己赚的钱，就不必向其他人交代。但我在大学开始做兼职工后，渐渐地越来越理解金钱的价值。”

他认为自己非常幸运，母亲一直在他身边，陪他一起学习各种财务和理财课题，例如保险、信用卡、投资以及退休金等。“我们不一定找得到所有的答案，但至少我能为接下来的挑战做准备。”

鲁佩托的两个儿子今年分别为七岁和四岁，他根据他们的年龄讲解不同的金钱概念。（受访者提供）

如今成为爸爸，鲁佩托想方设法引导两个儿子（今年分别为七岁和四岁），让他们建立健康的金钱观。

在儿子上小学前的半年，鲁佩托和妻子开始给他零用钱，让他习惯收钱、存钱和花钱，并让他思考要用什么样的钱包，才能方便自己拿取以及收存钞票和硬币。“小朋友学东西很快，他们很快就知道哪一种做法最恰当。儿子才上了几天小一，就说他不要用有魔鬼毡的折叠钱包，要改用拉链包，因为那更适合他。”

最近一家人到日本名古屋旅行，鲁佩托用心为孩子打造更多学习机会。首先在出国前让儿子在地球仪上找出新加坡和日本的位置，接着讨论两国的天气、饮食、面积、人口、问候语和货币，让孩子接触不同面值的日元钞票和硬币。“我希望他能意识到两国之间的不同，并且了解旅行的意义。”

旅行时不妨让孩子接触外币，了解什么是兑换率，年龄较大的孩子可以让他负责计算花费。（受访者提供）

到了日本再学以致用，例如通过饮料贩卖机买饮料需要的硬币，全由长子保管；正好当时的兑换率是100日元对一新元，换算起来比较容易。“每次有多出来的硬币，我们就给长子收着，买饮料时由他算钱，并把硬币投入贩卖机，再拿取饮料和零钱，他乐在其中。”

四岁的弟弟则是在旁观察哥哥，买东西时也会和他解释现在正在进行交易，或是某件玩具的售价多少；有时让他把钞票交给收银员，或是用信用卡扫卡付款。

假期结束后，鲁佩托除了和长子解释这趟旅行一共花了多少钱，也让他思考这笔钱要是没用在旅行，还能怎么处理。“培养金融理财素养的过程不会因为假期结束而画上句点，它是我们一辈子都会受用的学习。”

儿童理财教育三大贴士

家长传授理财知识时应注意什么？鲁佩托的建议如下。

根据孩子的年龄教导适合的理财概念，用心注意孩子的反应，跟着调整教学方法。 保持开明的态度，鼓励孩子提问，促进双向沟通。 以身作则，当孩子的理财好榜样。

鲁佩托强调，金融素养是非常重要的人生技能，无论几岁都可以继续学习。“我们的行为会影响孩子，让孩子看到我们有多认真学习财务知识，有助于激发他们对理财的兴趣。”

他建议家长使用Foord的免费资料学习理财，包括播客；YouTube频道（@foordassetmanagement902）；儿童绘本（foord.com/teach-your-child-invest-0 ），还有分析文章（foord.com/insights），其中有他的“用红包教理财”。