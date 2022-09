越来越多人对居家香氛有要求,香味清新而包装设计美观的款式,还能成为精美摆设。城市人生活忙碌,面对不同压力或精神健康问题,不同的香味有不同的功效,有的有助纾解压力,改善心情。

本地品牌Scent by SIX为护理系列推出三款新的香氛。香氛各有重点,Care to Relax带有柠檬、茉莉、洋甘菊(chamomile)等味道,让人放松;Care to Focus包括玫瑰和麝香(musk),有助集中精神;Care to Sleep Better的前调有佛手柑,中调有百合,基调有绿茶等组合,品牌称可改善睡眠。